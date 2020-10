Raluca Turcan si ministrul Marcel Bolos s-au intalnit cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie

Turcan a adaugat ca, in momentul de fata, Romania este in grafic cu redactarea documentelor programatice aferente perspectivei financiare 2012-2027, iar Acordul de Parteneriat si cele opt Programe Operationale au fost deja transmite Comisiei Europene pentru analiza si evaluare."80 de miliarde de euro este bugetul alocat Romaniei, din fonduri europene, in anii urmatori. Este cea mai consistenta finantare europeana pe care a primit-o Romania de la aderare si, totodata, o sansa uriasa de dezvoltare. Din aceasta suma, peste 30 de miliarde vor fi investiti in reconstructia Romaniei dupa perioada de criza sanitara, prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Alaturi de ministrul fondurilor europene, Marcel Ioan Bolos, am avut astazi o intalnire de lucru cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie.L-am asigurat pe comisarul Hahn ca Ministerul Fondurilor Europene, desemnat coordonator al Planului National de Redresare si Rezilienta, inregistreaza cea mai buna performanta in materie de absorbtie a fondurilor UE de la infiintarea sa. Dovada in acest sens este faptul ca in doar 2 luni, la sfarsitul lui 2019, am salvat de la dezangajare 600 milioane de euro. In prezent, suntem in grafic cu redactarea documentelor programatice aferente perspectivei financiare 2012-2027, atat Acordul de Parteneriat, cat si cele 8 Programe Operationale fiind deja transmise Comisiei pentru analiza si evaluare", a scris Raluca Turcan joi pe Facebook Viceprim-ministrul a mai spus ca prioritatea Guvernului PNL este de a atinge tinta de absorbtie de 100% pana la finalul actualei perioade de programare."Am subliniat in discutia de astazi faptul ca Politica de Coeziune este instrumentul cheie pentru reducerea decalajelor dintre statele membre. In acest sens, Romania sustine concluziile Consiliului European din iulie referitoare la: flexibilizarea regulilor privind realocarea resurselor intre fonduri; pastrarea regulilor referitoare la dezangajare si a cotei de cofinantare in cazul regiunilor celor mai putin dezvoltate; o mai buna corelare intre concentrarea tematica si contextul economic actual de la nivelul statelor membre. Consideram, totodata, ca provocarile climatice si inovarea trebuie sa mearga umar la umar cu reducerea decalajelor de dezvoltare", a precizat Turcan.Ea a subliniat ca REACT EU trebuie sa ofere sprijin suplimentar Romaniei in aceasta perioada pentru combaterea efectelor crizei sanitare"In plus, instrumentul de reactie rapida REACT EU trebuie sa ofere sprijin suplimentar Romaniei in aceasta perioada pentru combaterea efectelor crizei sanitare. Pe langa toate acestea, Romania isi propune sa utilizeze suma alocata in cadrul Next Generation EU prin Mecanismul Facilitatii de Redresare si Rezilienta. Ii multumesc comisarului european Johannes Hahn, pentru sustinerea permanenta acordata Romaniei si pentru deschiderea fata de propunerile noastre", a conchis vicepremierul.