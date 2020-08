Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, in valoare de 100 de milioane de euro

"Am adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, achizitii facute de catre autoritatile publice locale sau de inspectoratele scolare judetene. 500.000 de tablete necesare pentru inceputul anului scolar, iar aceasta achizitie este in valoare de 100 de milioane de euro", a afirmat Turcan, dupa sedinta de Guvern de miercuri seara.Ea a spus ca tot prin Ministerul Fondurilor Europene vor fi decontate achizitiile facute de autoritatile locale de materiale de protectie sanitara necesare in scoli, in valoare de 50 de milioane de euro."Tot prin Ministerul Fondurilor Europene vom deconta achizitiile facute pentru cumpararea de containere sanitare in localitatile unde nu exista apa curenta si canalizare. Aceste achizitii vor fi in valoare de 25 de milioane de euro si reprezinta un sprijin urias pentru copiii aflati in aceste comunitati unde inca exista restante uriase din perspectiva asigurarii conditiilor minime necesare la inceput de an scolar", a sustinut Turcan.