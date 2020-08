Vicepremierul Raluca Turcan: "Intre 60 si 70 la suta dintre parinti isi doresc pentru copiii lor sa se intoarca la scoala"

Ea spune ca Guvernul s-a pregatit "cel putin la fel de temeinic" pentru reluarea cursurilor, cum s-a pregatit pentru organizarea examenelor nationale."Ne dorim din suflet ca inceperea anului scolar sa fie privita cu normalitate. Evident, virusul exista, trebuie sa avem grija cum ne protejam sanatatea, dar in acelasi timp sa nu afectam baza dezvoltarii societatii noastre si anume sistemul de educatie. Si avem analize care arata ca intre 60 si 70 la suta dintre parinti isi doresc copiii lor sa se intoarca la scoala si sa se intoarca in conditii de educatie fata in fata, sa poata sa interactioneze intre ei, evident, cu masurile de protectie", a declarat Raluca Turcan miercuri, la Realitatea Plus.Turcan a spus ca Guvernul s-a pregatit pentru deschiderea anului scolar "cel putin la fel de temeinic" cum s-a pregatit pentru organizarea examenelor nationale, care s-au desfasurat in bune conditii."Pana in data de 7 septembrie se realizeaza aceste anchete epidemiologice si dupa aceea, pana in 10 septembrie, inspectoratele si scolile cu DSP-urile stabilesc in ce scenariu intra (verde, galben sau rosu - n.r.). Pentru situatiile in care ajungem la un sistem de educatie online am concentrat foarte multe resurse pentru asigurarea de device-uri pentru acces la mijloacele de comunicare online si pentru acoperirea cu Internet. Lucram cu ANCOM-ul astfel incat sa creasca gradul de acoperire cu internet", a precizat viceprim-ministrul.Raluca Turcan a precizat ca daca se depun contestatii la licitatia organizata prin ONAC exista riscul sa existe intarzieri in achizitiile de tablete. Turcan a mai spus ca, pe de alta parte, Guvernul a creat posibilitatea unui parteneriat, prin Ministerul Fondurilor Europene, cu autoritatile locale, care pot achizitiona mai rapid tablete pentru elevi.