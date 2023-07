Artista din România terorizată de un admirator: ”Mi-a lăsat un cric o dată”

Raluka, una dintre cele mai admirate artiste din România, a relatat recent un episod neplăcut legat de insistența unuia dintre fanii săi.

„La un moment dat, aflase unde stau și-mi lăsa chestii la ușă. Îmi lăsa chestii la portar. M-am panicat un pic și, de fiecare dată când mergeam acasă, venea cineva cu mine. Există posibilitatea să mă fi panicat degeaba, dar m-am panicat puțin. Îmi lăsa flori, chestii de care aveam nevoie și despre care vorbeam pe Story.

Mi-a lăsat un cric o dată. Am făcut pană și am postat pe Story că nu am cu ce să schimb roata, că aș ști. Eu, toată copilăria, am ținut locul de băiețel. Eu schimbam tot ce era de schimbat prin casă pentru că tatăl meu era plecat în străinătate, mama n-avea timp, sora mea era mare, era cu 10 ani și jumătate mai mare, voia să iasă cu băieții. Eu stăteam acasă și schimbam tot ce nu mergea. Aș fi știut să schimb și o roată. După câteva zile m-am trezit cu cricul la portar", a povestit Raluka, pentru unica.ro.