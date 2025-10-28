Raluka, dezvăluiri despre copilărie și viața la Deva. Ce amintiri prețioase are: „Mergeam acasă cu șerpișori pe care îi băgam în buzunar”

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:39
Raluka, dezvăluiri despre copilărie și viața la Deva. Ce amintiri prețioase are: „Mergeam acasă cu șerpișori pe care îi băgam în buzunar”
Raluka FOTO: Instagram/ Raluka

Raluka, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, și-a deschis recent sufletul în fața fanilor, vorbind despre rădăcinile sale, copilărie și legăturile de familie care i-au modelat personalitatea. În spatele succesului și al scenei se află o poveste despre valori solide, ambiție și pasiune pentru muzică.

Cântăreața a crescut în Deva, într-un mediu în care muzica era mereu prezentă: mama ei cânta folk, iar tatăl ei combina viața de cântăreț cu pasiunea pentru box. Această atmosferă a influențat atât sensibilitatea vocii ei, cât și spiritul competitiv și ambițios al Ralukăi.

Într-un podcast recent, artista a povestit despre relația specială cu sora sa mai mare, Cătălina: „Suntem amândouă acum suficient de mature încât să nu ne mai scoatem ochii. Ne iubim incredibil de mult și nu putem trăi una fără cealaltă, dar de fiecare dată când avem ocazia să ne certăm o facem”, a mărturisit Raluka cu umor.

Amintirile din copilărie dezvăluie o latură jucăușă și iubitoare de animale, Raluka având o amintire prețioasă: „Aveam un sat de omizi, într-un borcan. Nu știam cum să fac, că nu aveam acvariu, și i-am umplut mamei balconul de omizi. Am făcut urticarie pentru că le căram în tricou și am ajuns la doctor. Mergeam acasă cu șerpișori pe care îi băgam în buzunar, iar tata m-a obligat să-i arunc în iarbă”, își amintește artista râzând.

Raluka, detalii despre relația cu iubitul ei

Dincolo de scenă, viața ei personală se desfășoară cu aceeași intensitate, dar cu discreție. Alături de Guy Kouris, partenerul său de viață, artista pare să fi găsit acel echilibru rar între carieră și viața personală, iar relația lor emană o liniște care inspiră și pe cei din jur.

Întrebată despre începuturile poveștii lor de dragoste, Raluka a povestit cum totul s-a petrecut firesc, fără planuri sau așteptări.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești”, a spus ea într-un interviu pentru Viva!

Ceea ce a atras-o prima dată la partenerul său a fost discreția și echilibrul său.

„M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine.”

Nicoleta Luciu s-a confruntat cu criticile copiilor după revenirea în showbiz: „Cresc, se uită”
Nicoleta Luciu s-a confruntat cu criticile copiilor după revenirea în showbiz: „Cresc, se uită”
După o pauză de 11 ani departe de viața publică, Nicoleta Luciu a revenit spectaculos, de această dată în mediul online, cu podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”. În cadrul noului proiect,...
Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO
Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO
Kim Kardashian a stârnit iar valuri de comentarii după ce a postat pe TikTok un clip din camera sa de hotel din Paris, unde a dezvăluit cadourile primite cu ocazia zilei sale de naștere....
