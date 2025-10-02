Raluka, dezvăluiri neștiute despre relația cu partenerul ei: „E un om discret. Nu își dorește lumina reflectoarelor”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:32
Cu o voce recognoscibilă și o prezență magnetică, Raluka a reușit să își construiască un traseu impresionant în muzica românească. Dincolo de scenă, viața ei personală se desfășoară cu aceeași intensitate, dar cu discreție. Alături de Guy Kouris, partenerul său de viață, artista pare să fi găsit acel echilibru rar între carieră și viața personală, iar relația lor emană o liniște care inspiră și pe cei din jur.

Întrebată despre începuturile poveștii lor de dragoste, Raluka a povestit cum totul s-a petrecut firesc, fără planuri sau așteptări.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești.”, a spus ea într-un interviu pentru Viva!

Ce a atras-o la partenerul ei

Ceea ce a atras-o prima dată la partenerul său a fost discreția și echilibrul său.

„M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine.”

Raluka a vorbit și despre cât de important este să iubești fără să te lași influențat de judecățile exterioare. „Nu am simțit niciodată presiunea societății. Pentru noi contează doar ce trăim și cum ne simțim împreună. Restul sunt doar percepții exterioare, care nu au legătură cu realitatea noastră.”

Pentru ea, relația actuală este o poveste de suflet, diferită de toate cele anterioare. Partenerul ei îi oferă echilibrul și liniștea necesare pentru a se bucura de prezent.

„Nu cred în comparații și nu are rost să privesc înapoi. Pentru mine contează doar prezentul și ceea ce trăim acum. Mă bucur de echilibrul și liniștea pe care le avem împreună și de faptul că ne respectăm și ne susținem reciproc. Restul e doar poveste.”

Și conviețuirea în doi a venit firesc, fără dificultăți majore. Raluka povestește că petreceau foarte mult timp împreună, motiv pentru care au decis să se mute în aceeași casă.

„A fost un pas firesc și ne-am acomodat repede, pentru că oricum petreceam majoritatea timpului împreună. Respectul reciproc ne ajută să trecem ușor peste orice și să găsim soluții.”

