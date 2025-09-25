Raluka, sinceră despre defectul care i-a adus probleme în carieră și viață personală: „E și din cauza mea, probabil”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 12:18
711 citiri
Raluka, sinceră despre defectul care i-a adus probleme în carieră și viață personală: „E și din cauza mea, probabil”
Raluka FOTO: Instagram/ Raluka

Raluka a vorbit într-un interviu recent pentru Spynews.ro despre trăsătura ei pe care o consideră cel mai mare defect și despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul carierei.

Artista a explicat că, deși nu are regrete, a fost dezamăgită de oameni de-a lungul timpului, dar uneori responsabilitatea îi revine și ei.

„Regrete nu, dar am avut momente în care m-au dezamăgit oameni. Lucrez cu tot felul de oameni. Și dezamăgirea asta nu e neapărat întotdeauna din cauza omului cu care relaționezi, e și din cauza mea, probabil, pentru că îmi fac așteptări sau, pur și simplu, pentru că privim lucrurile diferit”, a spus Raluka.

Ce lecții a învățat

Cântăreața a precizat că experiențele de acest gen au fost lecții importante care au adus-o acum în punctul în care este.

„Când doi oameni privesc lucrurile diferit, ele nu ies cum trebuie. Așa că, da, de-a lungul timpului am mai fost dezamăgită, nu neapărat de oameni, ci de situații. Dar, repet, m-au învățat și am ajuns într-un punct în care știu cum să reacționez la anumite situații și mi-e mult mai simplu”, a adăugat ea.

În același timp, Raluka a recunoscut că impulsivitatea este cel mai mare punct slab al ei, care uneori i-a dăunat:

„Sunt foarte impulsivă. În ultima perioadă am început să mă opresc din a spune „nu” înainte să aud toată întrebarea. Am început să fiu mai maleabilă, să fiu mai relaxată puțin. Bineînțeles, lucrurile merg mai bine acum, asta îți creează un confort cumva, de aceea ești mai relaxat. Dar asta cred că e cea mai mare problemă a mea: sunt foarte impulsivă, extrem”, a mărturisit artista.

Andreea Bălan, urare emoționantă pentru partenerul ei. Victor Cornea a împlinit 32 de ani: „Un om extraordinar”
Andreea Bălan, urare emoționantă pentru partenerul ei. Victor Cornea a împlinit 32 de ani: „Un om extraordinar”
Andreea Bălan și-a emoționat fanii de pe Instagram cu o declarație specială pentru iubitul ei, tenismenul Victor Cornea, care miercuri, 24 septembrie, a împlinit 32 de ani. Cu această...
Ana Bodea și Valentin Butnaru, dezvăluiri sincere despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Să zic adevărul?”
Ana Bodea și Valentin Butnaru, dezvăluiri sincere despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Să zic adevărul?”
Valentin Butnaru și Ana Bodea sunt unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz-ul românesc. Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, cei doi au povestit despre relația lor...
#Raluka, #raluka iubit, #stiri vedete , #Stiri Raluka
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a infuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
a1.ro
Cine sunt concurentii Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Raluka, sinceră despre defectul care i-a adus probleme în carieră și viață personală: „E și din cauza mea, probabil”
  2. Andreea Bălan, urare emoționantă pentru partenerul ei. Victor Cornea a împlinit 32 de ani: „Un om extraordinar”
  3. Care sunt cele 9 cupluri de vedete care participă la Power Couple sezonul 3
  4. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express 2025
  5. Cătălin Scărlătescu, ironizat de colegii de la MasterChef după despărțirea de Doina Teodoru: „Ești nevorbit”
  6. Risc de infarct și atac cerebral pentru o treime dintre locuitorii din București-Ilfov. La fel de mulți suferă de hipertensiune
  7. Satul de poveste din România care atrage peste 100.000 de turiști anual. Rețeta succesului pentru unul dintre cele mai vizitate locuri din țara noastră VIDEO
  8. Mortalitate cu până la 40% mai mare pentru femeile care sar primul examen de depistare a cancerului de sân
  9. Horoscop zilnic. Joi, 25 septembrie. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
  10. Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună