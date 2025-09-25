Raluka, sinceră despre defectul care i-a adus probleme în carieră și viață personală: „E și din cauza mea, probabil”

Raluka a vorbit într-un interviu recent pentru Spynews.ro despre trăsătura ei pe care o consideră cel mai mare defect și despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul carierei.

Artista a explicat că, deși nu are regrete, a fost dezamăgită de oameni de-a lungul timpului, dar uneori responsabilitatea îi revine și ei.

„Regrete nu, dar am avut momente în care m-au dezamăgit oameni. Lucrez cu tot felul de oameni. Și dezamăgirea asta nu e neapărat întotdeauna din cauza omului cu care relaționezi, e și din cauza mea, probabil, pentru că îmi fac așteptări sau, pur și simplu, pentru că privim lucrurile diferit”, a spus Raluka.

Ce lecții a învățat

Cântăreața a precizat că experiențele de acest gen au fost lecții importante care au adus-o acum în punctul în care este.

„Când doi oameni privesc lucrurile diferit, ele nu ies cum trebuie. Așa că, da, de-a lungul timpului am mai fost dezamăgită, nu neapărat de oameni, ci de situații. Dar, repet, m-au învățat și am ajuns într-un punct în care știu cum să reacționez la anumite situații și mi-e mult mai simplu”, a adăugat ea.

În același timp, Raluka a recunoscut că impulsivitatea este cel mai mare punct slab al ei, care uneori i-a dăunat:

„Sunt foarte impulsivă. În ultima perioadă am început să mă opresc din a spune „nu” înainte să aud toată întrebarea. Am început să fiu mai maleabilă, să fiu mai relaxată puțin. Bineînțeles, lucrurile merg mai bine acum, asta îți creează un confort cumva, de aceea ești mai relaxat. Dar asta cred că e cea mai mare problemă a mea: sunt foarte impulsivă, extrem”, a mărturisit artista.

