Ramadanul a oprit un meci din Bundesliga pentru prima dată în istorie. Arbitrul i-a permis unui jucător să se hidrateze VIDEO

Meciul Augsburg - Mainz (2-1) disputat în Bundesliga la 6 aprilie a consemnat o premieră istorică pentru campionatul de fotbal al Germaniei.

Arbitrul Matthias Jollenbeck a întrerupt partida în minutul 65 special pentru ca jucătorul Moussa Niakhate de la Mainz să se poată hidrata.

De origine musulmană, fundașul francez respectă regulile stricte impuse de tradiționala sărbătoare a Ramadanului, care spun că este interzis să bei sau să mănânci până la apusul soarelui.

După ce a luat câteva guri de apă, Niakhate (26 de ani) a ținut să-i mulțumească arbitrului pentru că l-a ajutat și a oprit ostilitățile din teren.

Play was stopped during Augsburg vs. Mainz 05 so Moussa Niakhaté could have a moment to break his Ramadan fast just after sunset 👏 pic.twitter.com/TwfbcpBfn7