Descoperire șocantă în Mexic. Sute de cadavre ar fi fost incinerate într-un crematoriu clandestin FOTO/VIDEO

Noi rămășite umane au fost descoperite în nord-vestul Mexicului, în zona unui presupus crematoriu clandestin de la o fermă, anunță biroul procurorului local.

Procuratura Generală a Republicii și mai multe organisme ale guvernului federal se vor ocupa de ancheta acestui caz, care reamintește că Mexicul are peste 100.000 de persoane dispărute, a precizat miercuri seara, 12 martie, guvernatorul din Jalisco, potrivit france24.com.

„Până în prezent, au fost localizate patru zone cu presupuse rămășițe umane”, a transmis procurorul general din Jalisco, Salvador Gonzalez de los Santos.

Se pare că în urmă cu o săptămână, procuratura regională confirmase existența unor „resturi osoase carbonizate, al căror număr nu a fost încă stabilit” pe teritoriul acestei ferme abandonate din Teuchitlan, la aproximativ 50 de kilometri vest de Guadalajara, capitala statului Jalisco.

Crematoriile clandestine au fost găsite de unul dintre numeroasele grupuri de căutare a dispăruților din Mexic.

În timpul căutărilor, sute de articole de îmbrăcăminte și peste 200 de perechi de pantofi au fost găsite la fața locului. Obiectele ar putea aparține unor persoane dispărute, dar chiar și așa nu există nicio dovadă în acest sens.

Ferma vizată ar fi fost folosită drept centru de antrenament pentru un cartel.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum a declarat miercuri dimineață, 12 martie, că „imaginile sunt evident dureroase” și că „trebuie să știm cu adevărat ce s-a întâmplat acolo”.

Și guvernatorul din Jalisco, Pablo Lemus, a anunțat că Biroul Procurorului General va prelua ancheta.

„Este incredibil că o situație de această natură nu a fost cunoscută de autoritățile locale din acest oraș și din statul Jalisco”, a declarat miercuri procurorul general al Republicii, Alejandro Gertz, în timpul conferinței de presă a președintei Claudia Sheinbaum.

