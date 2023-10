Scandal între jurnaliștii români care l-au intervievat pe Zelenski: "Jumătatea masculină a făcut o cascadorie"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un interviu simultan cu ocazia vizitei în România, răspunzând întrebărilor venite din partea reprezentanților a patru televiziuni.

Astfel, de la PRO TV și TVR au participat două jurnaliste, Iulia Petcu și Ramona Avramescu, iar de la Antena 3 și Digi 24 au pus întrebări Mihai Gâdea și Cosmin Prelipceanu.

Posturile Antena 3 și Digi 24 au prezentat interviul cu Zelenski drept unul exclusiv.

"Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va acorda astăzi un interviu istoric postului Digi24. Interviul va fi realizat de Cosmin Prelipceanu și va fi difuzat în această seară, la orele 20 și 21", a anunțat Digi 24.

"Volodimir Zelenski, interviu exclusiv cu Mihai Gâdea", s-a lăudat și Antena 3.

Aceste cascadorii au nemulțumit-o pe Ramona Avramescu, de la TVR. Ea a postat o imagine în care apare doar ea și Zelenski și a explicat:

"Fac cu poza asta aceeași cascadorie de marketing pe care a făcut-o ieri cu interviul jumătatea masculină a panelului restrâns de jurnaliști de la care președintele Zelenski a acceptat să primească întrebări. Eram patru alături de el, am decupat să apar doar eu.

La urma urmelor, pentru ce e social media dacă nu să edităm realitatea așa cum ne-o dorim sau ne-o imaginăm? Și cu imaginea asta vreau eu să rămân din ziua de ieri, care a fost lungă, grea, imprevizibilă, frustrantă până aproape de atac cerebral, dar atât de intensă încât la finalul ei riști să îi scapi esențialul. Între timp am dormit, am mai vorbit cu oameni, am primit mesaje, am citit presa și lucrurile s-au limpezit și pot să scriu niște concluzii.

⏺️ Zelenski a venit cam târziu în România, lucru care a diminuat din emoția și impactul vizitei, dar e foarte bine că a venit. A spus răspicat că România a fost alături de Ucraina din prima zi, fără ambiguități, fără jumătăți de măsură. Inclusiv cu ajutor militar. A răspuns practic tuturor îndoielilor privind direcția strategică a statului român într-un moment istoric esențial. Este cea corectă, prooccidentală, democratică. Ceea ce nu e puțin și nici măcar ușor, dacă ne uităm atent în jurul nostru. E de discutat de ce a fost nevoie să clarifice Zelenski și de ce autoritățile române au ales o strategie de (non) comunicare care a alimentat speculații, conspiraționisme, neîncredere publică și diverse frustrări.

⏺ Momentul penibil cu anularea discursului din Parlament m-a făcut să îl întreb pe președintele Ucrainei dacă îl îngrijorează tot valul ăsta de populism alimentat de propaganda Kremlinului, care se ridică mai peste tot în Europa și ce le-ar spune oamenilor care se lasă seduși de el. A răspuns foarte emoțional și convingător, insistând pe paradoxul ipocrit în care vrei să te bucuri de toate beneficiile pe care ți le aduce apartenența la NATO și UE, dar alegi să sprijini regimul criminal al lui Putin. Mi-ar plăcea să aud mai des astfel de argumentații publice și de la politicienii români din partidele mari. Degeaba ești proeuropean dacă, într-un moment care putea fi de maximă vizibilitate și credibilitate pentru Parlamentul României, te sperii de Șoșoacă și anulezi discursul lui Zelenski.

⏺ L-am mai întrebat despre alegerile prezidențiale de anul viitor din SUA și mi-a răspuns că îi e frică de rezultatul lor. A repetat de vreo 3 ori asta. Chiar asa a spus: I’m afraid, desi eu folosisem în întrebare un cuvânt mai moale, worried (îngrijorat).

⏺ Dincolo de latura strategică și politică a vizitei și de știrile care au ieșit din interviu, pentru mine experiența a fost revelatoare (din nou) și pentru, maturitatea’ breslei din care fac parte și capacitatea de a se raporta la astfel de momente. Le mulțumesc celor care au avut răbdare să se uite și peste promourile bombastice cu exclusivități și să dea un feedback. Contează mult, mai ales că promovarea nu e chiar punctul forte al televiziunii publice.

⏺ Am primit ieri o mie de telefoane și întrebări despre cum am obținut interviul și m-am amuzat când am auzit sau am citit diverse clișee și speculații de la oameni care știu cum se face, deși nu sunt jurnaliști sau, dacă își spun așa, n-au făcut niciodată un interviu cu un președinte sau cu vreun personaj de calibru global. Știu că postarea asta ar avea mult mai mult succes dacă povesteam niște detalii din culise sau aruncam pe aici cu săgeți și otravă. Dar eu sunt genul ăla de jurnalist care trăiește pentru interviul următor, nu dau din casă și nu îmi compromit credibilitatea pentru niște like-uri, trebuie să așteptați să ies la pensie și să îmi scriu memoriile pentru the juicy stuff.

