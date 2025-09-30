Ramona Bădescu dezvăluie cum se menține în formă la 56 de ani: rutina zilnică și „al doilea secret mai delicat”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:32
407 citiri
Ramona Bădescu vorbește despre dieta FOTO: Instagram/ Ramona Bădescu

La 56 de ani, Ramona Bădescu continuă să impresioneze prin forma sa fizică, iar admiratorii curioși au dorit să afle cum reușește să rămână atât de impecabilă. Vedeta a împărtășit câteva dintre secretele sale de frumusețe și sănătate.

Fost model, Ramona Bădescu a fost întotdeauna atentă la stilul său de viață și a încercat de-a lungul timpului diverse metode pentru a-și păstra silueta și aspectul tineresc. Sportul reprezintă unul dintre cele mai importante ritualuri zilnice ale ei.

„Mă trezesc, mă duc să alerg în parc – am și noroc că trăiesc aici, lângă un parc”, a dezvăluit vedeta pentru Unica.

În plus, Ramona are câteva trucuri simple pentru menținerea sănătății și frumuseții pielii. Ea obișnuiește să consume apă cu lămâie pentru detoxifiere și folosește ulei de măsline, recunoscut pentru efectele sale benefice asupra pielii.

Pentru un zâmbet impecabil, vedeta folosește bicarbonatul de sodiu, pe care îl consideră un adevărat aliat:

„Bicarbonat, trei secrete. În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des, o să am surâsul mai strălucitor. Al doilea secret cu acest bicarbonat – este un pic mai delicat. Vi s-a întâmplat să aveți acele perioade în care, din cauza stresului, din cauza problemelor, din cauza hormonilor, să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret – înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul, îl puneți simplu la subraț, puteți să dormiți cu el toată noaptea, și a doua zi când vă treziți, vă veți trezi parfumate. Și nu în ultimul rând, o altă surpriză, mai pentru gospodine – acest bicarbonat îl pun în frigider, pentru că așa elimină toate mirosurile neplăcute”, a explicat Ramona Bădescu pe Instagram.

#ramona badescu, #ramona badescu dieta, #stiri vedete , #stiri vedete
