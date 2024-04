Vedeta din România care și-a dat demisia a doua oară: "Sper să nu mai mă întorc. În câteva zile o să vă spun..."

După ce a trecut pe la PRO FM și Smart FM, vedeta radio a plecat pentru a doua oară și de la Virgin Radio.

DJ-ul Ramona Dumitrescu a decis să plece de la Virgin Radio pentru a doua oară. Ea a declarat că va anunța în scurt timp care e următoarea ei destinație.

Ramona Dumitrescu a lucrat alături de Radu Țibulcă la Pro FM și de Vlad Craioveanu la Smart FM.

Ea a anunțat într-un videclip pe Tik-Tok că își ia adio și de la Virgin Radio.

„Frumoşilor, astăzi a fost ultima mea zi la Virgin Radio. Gata, plec. Bine, nu este prima dată când plec, este deja a doua oară.

Si oricât de drag mi-ar fi acest loc, pentru că este primul loc în care am putit să fiu eu, este locul în care am avut libertate deplină atât în materie de muzică, dar şi în materie de discurs, am fost lăsată să fiu fix aşa cum îmi doresc eu.

Oricât de mult aş iubi acest loc şi oricât de recunoscătoare le-aş fi oamenilor de aici, vă spun sincer, că sper să nu mă mai întorc, pentru că vreau să evoluez.

Nu o să vă spun momentan încotro mă îndrept, dar va trebui să staţi cu ochii şi cu urechile pe mine... În câteva zile o să vă spun încotro plec”, a spus ea în videoclipul de pe Tik Tok, conform Pagina de Media.