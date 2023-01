Ramona Manescu: Trei grupuri din PE cer scoatere presei din Strategia de Aparare

Europarlamentarul Ramona Manescu a anuntat vineri ca liderii grupurilor politice ale socialistilor, liberal-democratilor si ale verzilor din Parlamentul European au cerut Parlamentului Romaniei sa nu voteze prevederea din Strategia Nationala de Aparare prin care presa e considerata o vulnerabilitate.

"Cei trei lideri europeni, Guy Verhofstad - Grupul ALDE, Martin Schultz -Grupul PSE si Daniel Cohn-Bendit - Grupul Verzilor, au adresat o scrisoare conducerii Parlamentului Romaniei prin care dezaproba aceasta initiativa considerata nedemocratica a sefului statului si a Partidului Democrat Liberal", declara Manescu intr-un comunicat remis Ziare.com.

In opinia europarlamentarului PNL, Romania risca sa se transforme intr-un stat totalitar daca asemenea prevederi vor deveni lege.

"In realitate, sunt convinsa ca motivul pentru care Puterea ameninta acum libertatea de exprimare a jurnalistilor este faptul ca presedintele Traian Basescu si premierul Emil Boc nu mai suporta sa vada, in fiecare zi, relatat in presa, dezastrul in care au adus tara, incalcand astfel Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar si Carta Drepturilor Omului", se mai arata in comunicatul Ramonei Manescu.

Punctul la care se refera politicianul liberal poate fi gasit in Articolul 6, paragraful 10 din Strategia Nationala de Aparare. Documentul se afla in aceste zile in dezbaterea comisiilor reunite pentru Aparare ale Parlamentului Romaniei.

