Coșmarul pe care l-a trăit blonda de la "Neața cu Răzvan și Dani" cu fostul iubit: "Lucruri urâte, nepotrivite, groaznice"

Ramona Olaru, blonda de la Neața cu Răzvan și Dani, a mărturisit coșmar prin care a trecut în compania fostului iubit, Cătălin Cazacu, motociclist și coleg de trust la Antena Stars.

Ea a pus capăt relației, deși la un moment dat cei doi aveau gânduri de nuntă. Conform propriei mărturisiri, Ramona chiar a rămas cu niște traume după această legătură.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău „răul” după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie”, a spus Ramona Olaru, în emisiunea Ego Life, conform prosport.ro.

De asemenea, blondina a recunoscut că a fost înșelată, iar acest lucru a făcut-o să renunțe definitiv la relația lor.

„A trebuit, probabil că da. Acesta a trebuit să fie un punct final care să mă ajute pe mine, deși știam anumite lucruri dinainte. Lăsând la o parte ziarele, că spun vorbe puține față de tot ce s-a întâmplat. Am zis că dacă o să am vreodată ocazia am să pun pe foaie toate lucrurile respective, iar un regizor să facă un film despre treaba asta cu alte personaje și, cu siguranță, va fi cel mai vândut film”, a mai completat asistenta tv.