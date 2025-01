Ramona Olaru dezvăluie adevăratul motiv pentru care a divorțat de soțul ei: „A fost cel mai ok bărbat din viața mea”

Ramona Olaru a fost căsătorită cu Bogdan, bărbatul cu care a ales să-și unească destinele încă de foarte tânără. După ce a apărut la „Neatza”, viața ei s-a schimbat, la fel și prioritățile. Cei doi s-au despărțit la câțiva ani după ce prezentatoarea de la Neatza a prins gustul celebrității.

Ramona și Bogdan Olaru au divorțat în 2019, la șase ani de la apariția la „Neatza” în postura de asistentă. Rolul ei în emisiune s-a schimbat în timp și a devenit co-prezentatoare, ulterior chiar prezentatoare a emisiunii matinale, însă în weekend. La „Neatza”, ea prezintă vremea, stă de vorbă cu invitații și îi acompaniază pe Răzvan și Dani în diferite acțiuni din cadrul show-ului de dimineață de la Antena 1.

Ramona Olaru s-a născut în 1989, iar la 23 de ani a devenit asistentă la „Neatza”. Pe atunci, tânăra, acum în vârstă de 36 de ani, era căsătorită de ceva timp cu Bogdan.

Despărțirea dintre cei doi a survenit odată cu schimbarea profesională din viața Ramonei, care și-a păstrat numele, cel puțin în mediul online, după fostul soț.

De ce s-a despărțit Ramona Olaru de primul soț

Ea a declarat recent că Bogdan a fost unul dintre bărbații cu care a avut o relație foarte bună, însă nu s-au mai potrivit la un moment dat. Ulterior, vedeta de la Neatza a avut o relație de câțiva ani cu artistul Cuza din trupa „Noaptea târziu”, după care o logodnă cu motociclistul Cătălin Cazacu.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea. A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. (…) Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am început să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit”, a mărturisit Ramona Olaru, în emisiunea „Viața fără filtru”.

