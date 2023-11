Cine este noul iubit bogat al Ramonei Olaru, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani

Ramona Olaru, cunoscuta asistentă de la Antena 1, unde are rol de asistentă la emisiunea Neașa cu Răzvan și Dani, a mărturisit că are un nou iubit.

Ea nu a vrut să dea prea multe amănunte despre el, însă a precizat că nu locuiește în România.

"Avem câteva luni împreună.E român, dar nu stă în România. Stă în mai multe, că are afaceri în mai multe țări, se plimbă. Și eu mă mai plimb după el și el după mine. Acum vreau să plec la Viena, în weekend-ul de 1 decembrie", a spus frumoasa blondă, pentru cancan.ro, care a precizat și de ce nu vrea să-i divulge identitatea: "Eu până nu am inelul pe deget și nu am data nunții stabilită, nu mai știe nimeni nimic"

Ramona Olaru are 33 de ani și își dorește cu ardoare un copil, acesta fiind cel mai mare vis al ei.