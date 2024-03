Ramona Olaru le dă peste nas milionarilor din București: "Sunteți ultimii fraieri"

Ramona Olaru, simpatică asistentă de la Neața cu Răzvan și Dani, a răbufnit în direct, la emisiunea de luni, 4 martie.

Ea pretinde că nu a mai putut să suporte ipocrizia oamenilor care vor să pară ceea ce nu sunt în realitate.

”Eu dacă postez pe Instagram mesaje sau filmulețe triste, nu înseamnă că sufăr. Așa cum nici voi dacă vă postați milionari sau șmecheri nu sunteți. Sunteți ultimii fraieri sau ultimii pârliți. Există acum un paradox financiar pe care greu îl înțeleg, mai ales pe zona de Nord a Capitalei. Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin. Am gândit-o după ce am fost la unul dintre restaurantele de lux și un milionar s-a descălțat sub masă. Nu a avut nicio problemă”, a spus Ramona Olaru în emisiunea Neața cu Răzvan și Dani de la Antena 1.

Ramona Olaru a împlinit, la 1 martie, cinci ani de când lucrează la emisiunea realizată de Dani Oțil și Răzvan Simion.

