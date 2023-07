Vedeta Antenei 1 care și-a scuipat fostul iubit, coleg de trust. “Schimbă partenerul la o săptămână“

Ramona Olaru, blonda de la Neața cu Răzvan și Dani, cea mai urmărită emisiune de la Antena 1, este acuzată de gesturi neortodoxe.

Cătălin Cazacu, prezentatorul de la Antena Stars, a făcut dezvăluiri uluitoare despre comportamentul Ramonei Olaru de după despărțire, conduită pe care acesta o consideră de neiertat.

Ramona Olaru a susținut că fostul logodnic nu ar fi salutat-o, la un eveniment, iar acum Cazacu explică de ce. Motociclistul susține că nu a mai dorit nicio interacțiune cu blondina după ce aceasta l-ar fi scuipat cu ceva timp înainte.

“Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“, a declarat Cazacu conform cancan.ro

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost iubiți mai bine de un an, dar s-au despărțit cu scandal.