Ramona Olaru, refuzată pentru rolul de asistentă TV la Neatza, cu Răzvan și Dani. Flavia Mihășan a obținut castingul: „M-am dus așa țărăncuță cum eram”

Ramona Olaru a rememorat recent experiența de la castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde, în 2014, nu a fost aleasă în favoarea Flaviei Mihășan.

Într-un interviu pentru Fresh by Unica, vedeta a povestit cum a trăit acel moment:

„Am văzut că își căutau o fată și zic ”asta e șansa mea, aici eu mă duc!” Și m-am dus, ce crezi? M-am dus așa țărăncuță cum eram, că nu eram prea șlefuită, fie vorba între noi. Rămăsesem doar eu cu Flavia la vremea respectivă. Au ales-o pe Flavia. Și foarte bine au făcut! Flavia era fata frumoasă, dansa, știa domeniul foarte bine. Eu eram o țărăncuță cu dinții strâmbi, aveam dinții foarte strâmbi la vremea respectivă. Au ales-o și am zis foarte bine, nicio problemă”.

Cum a ajuns în televiziune

Deși nu a obținut rolul dorit, Ramona a fost ulterior contactată pentru „Superbingo Metropolis”. În acea perioadă, ea s-a căsătorit cu Bogdan Olaru, de care s-a despărțit în 2019:

„Oamenii profesioniști în domeniu își dau seama cu cine pot lucra pe moment sau mai târziu. M-au contactat când au avut nevoie de mine într-un alt format făcut de ei, Superbingo Metropolis. Am lucrat cu ei acolo până s-a terminat și proiectul respectiv. După aceea m-am căsătorit. Am zis ”gata, m-am așezat la casa mea, acum sunt salvată”. (…) Am mai stat vreun an și ceva până iar am fost contactată pentru Prietenii de la 11”.

Între timp, Ramona a continuat să se perfecționeze, iar experiența acumulată a contat enorm în evoluția sa profesională:

„În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc. Sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică care o arde aiurea și vorbește nepotrivit. Sunt lucruri care înseamnă evoluție și eu sunt mândră de treaba asta în continuare și o vreau din ce în ce mai mult. (…) Evoluția asta m-a adus în punctul în care am fost perfectă pentru locul de la ”Neatza”. Când s-a încheiat Prietenii de la 11, Flavia era însărcinată, trebuia să plece și s-a nimerit la fix. Astăzi s-a terminat Prietenii de la 11, mâine mi-au zis vii la ”Neatza””.

