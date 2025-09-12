Ramona Olaru, sinceră despre relațiile eșuate. De ce nu mai vrea un iubit: „Nu putem să fim două prințese”

Ramona Olaru a vorbit despre momentele dificile din viața personală, despre relațiile care nu au funcționat și despre cum a învățat să fie împăcată cu propria singurătate.

Prezentă în primul episod al emisiunii Fresh by Unica, Ramona nu s-a ferit să abordeze subiecte sensibile. A povestit despre legăturile amoroase care i-au lăsat cicatrici, despre experiențe toxice și despre decizia de a nu-și condiționa liniștea sufletească de existența unui partener.

„Sunt singură, dar sunt foarte bine. Eu limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea. (…) De ce trebuie neapărat să avem, stai că nu susțin să nu avem un iubit, dacă îl găsim pe acela care trebuie, e ok, dar de ce trebuie să ne ducem viața, liniștea, fericirea doar cu cineva? Se poate și fără, mai ales în ziua de astăzi când, eu repet, nu putem să fim două prințese într-o casă. Adică eu vreau să fiu femeia și în ultimii ani, întâlnești specimene și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior”, a mărturisit aceasta.

Vedeta a explicat că, în trecut, dezechilibrul din relații a pus-o în situația de a prelua toate responsabilitățile, ajungând să devină „bărbatul” din cuplu: ea organiza, ea decidea, ea ținea totul pe umerii ei. Consecința a fost o stare constantă de frustrare și senzația că duce o povară în loc să împartă viața cu un partener adevărat.

Tot cu deschidere, Ramona a vorbit și despre episoadele dureroase în care relațiile toxice i-au consumat energia și i-au afectat pofta de viață. Acum, însă, se declară într-o etapă echilibrată, în care a învățat să pună limite și să nu accepte mai puțin decât merită. Mai mult, a descoperit că fericirea autentică vine din interior și nu trebuie să depindă de cineva din exterior.

Ce pregătire profesională are Ramona Olaru

Pe lângă televiziune, care i-a adus notorietate, Ramona are și un parcurs educațional surprinzător de divers. Într-un interviu pentru Ego.ro, a povestit despre diplomele obținute și despre curiozitatea care a împins-o să încerce mai multe domenii.

„Am mai multe diplome, nu doar pe cele pe care le-ai menționat. Am de cofetar-patiser, bucătar, barman, ospătar. Sunt inginer agronom în agricultură, am și masterat în agricultură durabilă. Am multe! Mi-a plăcut să învăț, deși nu pare de multe ori! Nici nu vreau să arăt acest lucru pentru că nu trebuie să demonstrez nimănui nimic! Am studiat câțiva ani la facultatea de contabilitate, dar nu am terminat până la urmă! Nu era ceva ce îmi plăcea, nu eram cea mai bună la matematică. În fine, am de toate! Mă descurc în orice domeniu! În plus, am școala vieții!”, a declarat Ramona.

