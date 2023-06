Prezentatoarea care a plecat de la Pro TV la Antena 1 spune lucrurilor pe nume: ”Nu știu dacă știți”

Jurnalista Ramona Păuleanu, consacrată la Pro TV, s-a întors în 2023 în televiziune după mai mult de doi ani de pauză, intrând în echipa Observator de la Antena 1.

Ramona Păuleanu a luat o decizie surprinzătoare, ea alegând să-și continue cariera la Antena 1, în dauna postului rival Pro TV.

Într-un interviu pentru Viva.ro, ea a explicat care a fost principalul motiv din spatele acestei mutări neașteptate, în condițiile în care Ramona Păuleanu a mai colaborat la începutul carierei cu Antena 1.

”Deci mult a contat că ne cunoșteam deja și, într-un fel, iarăși mi-au dat altă șansă. Șansa de a demonstra că prezentarea de la meteo nu este doar fata de la meteo și atât. Este o rubrică extrem de importantă care influențează viața tuturor, am șansa de a-mi scrie singură prognoza pe baza informațiilor primite de la meteorologi, de a transmite informația așa cum vreau, pe limbajul meu, în stilul meu. Să nu credeți că e muncă ușoară! Nu știu dacă știți, dar Antena 1 este singurul post unde se prezintă fără prompter. E vorbire liberă.

Trăgând linie, am avut și alte oferte de la alte televiziuni, dar am ales să vin aici și cred că a fost cea mai bună decizie. Mă simt în largul meu, simt că am renăscut, simt că sunt apreciată, vin cu drag la muncă, într-un loc plin de profesioniști care pun oamenii pe primul loc. Știți vorba aceea, faci ceea ce îți place și nu vei munci nicio zi. Asta fac eu acum, nu muncesc, pur și simplu mă bucur că m-am întors la publicul meu și mă bucur să-i revăd ca și cum ar fi în fața mea”.