Revoltă la TVR: "Mi-e silă! Nu stăm toți drepți în fața sefului suprem" Vedeta care s-a trezit cu biroul închis

Fostul director interimar al postului public a trăit clipe care i-au provocat "revoltă și silă".

Ramona Săseanu, fost director interimar al TVR (2021) și producător general (2022), s-a întors la TVR Craiova, după ce detașarea la București i-a încetat.

Revenită în Capitală pentru a-și recupera lucruruile personale, Ramona Săseanu s-a trezit că nu mai poate intra în birou: yala îi fusese schimbată de urgență.

"Am trăit astăzi în TVR niște clipe care nu-mi pot provoca decât revoltă și silă.

Am venit în București, de la Craiova, ca să-mi iau toate lucrurile personale din biroul pe care l-am avut în clădirea Turn.

Din data de 16 aprilie m-am întors la Craiova. Astăzi suntem în 18 aprilie. Nu am putut descuia ușa, pentru că yala deja era schimbată. Câtă grabă! Nu m-a sunat nimeni să mă anunțe că vor să facă asta, că trebuie să vin urgent să eliberez spațiul, nu am primit niciun mesaj și niciun email în acest sens, deși sunt, în continuare, angajata TVR.

O cheie de acces era la mine și una la îngrijitoarea de pe etaj, așa cum se obișnuiește, ca urmare, explicația coordonatorului Direcției Studiouri Centrale cum că s-au temut să nu intre cineva, este o aberație și o insultă nu doar la adresa inteligenței mele, ci și la adresa tuturor colegilor din TVR suspectați că ar fi putut să intre. Să intre... să ce???

Într-un final, am intrat cu ajutorul pompierilor care au descuiat. Biroul era gol. Din fericire, dulapul cu obiecte personale era încuiat și am recuperat ce era al meu.

Mă întreb unde am ajuns în această instituție a statului care are reguli limpezi referitoare la subordonări, atribuții, relații de serviciu și interumane, regimul documentelor, inventar etc?! Știu că sunt o persoană incomodă pentru că nu pot și nu vreau să tac. Asta e situația! Nu toți stăm drepți în fața șefului suprem! Ca să zic așa... ghinion!

Ce au dorit mințile înguste să demonstreze cu această atitudine care denotă dispreț, prostie, lipsă de colegialitate și micime de caracter?! Să-și ascundă complexele evidente și frustrările de mediocri în spatele unei acțiuni pe cât de abuzive, pe atât de penibile? Nu, pesemne au vrut să arate cine-i șefu’🤣🤣🤣, căci despre lider, nu putem vorbi.

Ultimii ani m-au învățat un lucru important pe care, recunosc, mi l-am asumat interior destul de greu: să am răbdare. De ce? Pentru că bine zice o prietenă: Viața e rotundă și karma is a bitch!”.

Într-un punct de vedere pentru paginademedia.ro, reprezentanţii TVR au declarat:

„Noi nu comentăm această poveste. Ce putem spune este că Ramona Săseanu a fost detaşată în Bucureşti până pe data de 15 aprilie, iar din 16 aprilie nu mai lucra la sediul TVR din Bucureşti.”