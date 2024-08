Fiicele lui Ramzan Kadîrov călătoresc în jurul lumii, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident

Sancțiunile impuse lui Ramzan Kadîrov și familiei sale în 2014, 2017 și 2022 nu îl împiedică pe liderul cecen și pe cei dragi lui să călătorească în jurul lumii.

A devenit cunoscut faptul că în 2017, fiicele lui, Karina, Hedi și Tabarik au zburat la Paris, unde sora lor Aișat conduce casa de modă Firdaws.

Ele au călătorit în capitala Franței cu avionul personal al lui Ramzan Kadîrov, un Airbus ACJ319.

Toate cele trei fiice au călătorit sub un nume de familie diferit, fiind Karina, Hedi și Tabarika Musaeva.

Avionul a aterizat la Paris pe 26 februarie 2017, când avea loc o prezentare de modă la Firdaws.

În plus, la bord se afla și Fatima Khazueva. Aceasta are o relație cu liderul Ceceniei. Fiica lui Khazueva, Așura, care a folosit documente cu numele de familie al mamei sale, a zburat de asemenea spre Franța. Așura Kadîrova are acum 12 ani, iar la momentul zborului avea cinci ani, precizează Agenția.

