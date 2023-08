Fiul minor al lui Ramzan Kadîrov, lăudat după ce a bătut un student ucrainean: ”A făcut un lucru foarte uman”

Unul dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov a fost lăudat de comandantul trupelor cecene pentru că a bătut un student ucrainean acuzat că ar fi ars Coranul, potrivit Nexta.

Studentul, Nikita Zhuravel, în vârstă de 19 ani, a reclamat că a fost bătut de Adam Kadîrov, în vârstă de 15 ani, într-un centru de arest preventiv din Groznîi. El a fost transferat în Cecenia după ce, în mai, a fost arestat pentru că a ars un Coran în orașul rus Volgograd.

Adam Delimkhanov praised Kadyrov's son for beating up a student accused of burning the Koran

In his Telegram channel, Delimkhanov said that Adam Kadyrov "showed an example of patriotism and desire to protect religion and our sacred places" by beating Volgograd student Nikita… pic.twitter.com/pOZqxYq1Zd