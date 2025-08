Schimbarea radicală a lui Ramzan Kadîrov. Tiranul cecen nu mai e bucălat și pare mai slab ca niciodată. „Fața de Ozempic” sau semn al unei boli grave, ținute la secret?

Ramzan Kadîrov a avut prima apariție publică după o lungă absență și după zvonurile că era pe cale să moară în timpul unei vacanțe în Turcia. Liderul cecen a prezidat o reuniune extinsă cu diverși lideri locali despre situația socio-economică a Ceceniei, potrivit unei postări de pe contul său de Telegram. Dar aspectul fizic al lui Ramzan Kadîrov a uluit pe toți cei care au văzut imaginile de la reuniune.

Ramzan Kadîrov pare mai slab ca niciodată în ultimii ani, amintind de tânărul care a preluat puterea în Cecenia acum 18 ani, după asasinarea tatălui său. Pare că a pierdut toate kilogramele puse de când a început războiul din Ucraina. Tiranul bucălat, ironizat pentru greutatea excesivă pe care a acumulat-o conducând o regiune săracă, pare că s-a „topit”.

„Voi repeta încă o dată pentru ca dușmanii noștri să știe: sunt sănătos”, a spus Kadîrov la întâlnire. Aceasta a fost prima sa apariție publică după mult timp în care s-a limitat la rare mesaje video.

Însă această apariție nu i-a convins pe observatori, scrie publicația ucraineană dialog.ua; dimpotrivă, a ridicat noi semne de întrebare. În imaginile publicate, Kadîrov părea extrem de emaciat, cu trăsăturile feței ascuțite și vizibil slab.

În opinia multora, apariția liderului cecen nu confirmă spusele despre sănătatea sa, ci, dimpotrivă, indică o boală gravă. Zvonuri despre problemele grave de sănătate ale lui Kadîrov circulă de câțiva ani.

În diverse momente, surse au raportat o necroză a pancreasului, dar și cancer adrenal cu metastaze la plămâni. Apariția „soldatului lui Putin” sugerează că tratamentul fie nu funcționează, fie nu se mai efectuează.

Între timp, relatările din mass-media spun că Kadîrov vrea să predea puterea fiului său, Adam, în vârstă de 16 ani. Cu toate acestea, potrivit surselor, dictatorul rus Vladimir Putin nu susține o astfel de idee și nu intenționează să permită transferul ereditar de putere în Cecenia.

Un motiv suplimentar pentru a discuta despre sănătatea șefului Ceceniei a apărut după informațiile apărute în presa turcă. Potrivit acestora, Kadîrov aproape s-a înecat recent în ape puțin adânci într-o stațiune turcească de la mare. A trebuit să fie scos de salvatori și spitalizat de urgență.

În ciuda tuturor zvonurilor, anturajul lui Kadîrov continuă să insiste că acesta este „în recuperare”. Cu toate acestea, fiecare nouă apariție în public nu face decât să întărească îndoielile.

