Liderul cecen Ramzan Kadîrov a publicat sâmbătă, 17 august, o înregistrare video în care poate fi văzut conducând o camionetă Tesla Cybertruck care are deasupra montată o mitralieră.

Dictatorul cecen susține că a primit blindata de la Elon Musk și că o va trimite Tesla în războiul din Ucraina, scrie agenția de știri Nexta pe X.

Kadîrov, cunoscut pentru apariţiile sale extravagante, a adus elogii atât autovehiculului, cât şi CEO-ului Tesla Motors, Elon Musk, pe aplicaţia de mesagerie Telegram, numindu-l pe cel din urmă ”cel mai puternic geniu al timpurilor moderne” şi invitându-l în Cecenia, arată agerpres.

"Aşteptăm viitoarele dvs produse care ne vor ajuta să încheiem operaţiunea militară specială", a scris Kadîrov.

Momentan, nu a existat o reacţie din partea Tesla legat înregistrarea video difuzată de liderul cecen, notează Reuters.

Kadyrov said he allegedly received a Tesla Cybertruck from Elon Musk

He bolted a machine gun to it and said he was sending the vehicle to a combat zone. pic.twitter.com/z9UcQw5ZoA