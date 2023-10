Kadîrov l-a insultat pe unul dintre principalii eroi ai Rusiei, adorat de Vladimir Putin: „Este un trădător” VIDEO

Un nou scandal izbucnește în Rusia, în legătură cu declarațiile liderului cecen Ramzan Kadîrov, care l-a numit trădător pe unul dintre principalii și cei mai populari politicieni ai Rusiei moderne, preferat de Vladimir Putin.

Este vorba despre dictatorul sovietic Iosif Stalin, care a devenit recent un simbol al renașterii imperiului rus în secolul al XX-lea.

În timpul unui discurs, Kadîrov a spus că Stalin a fost un trădător care a fost implicat în deportarea popoarelor Uniunii Sovietice.

Anterior, Kadîrov i-a blestemat pe Stalin și Beria (șeful KGB numit de Stalin) pentru deportarea cecenilor și a ingușilor.

Este de remarcat faptul că declarația lui Kadîrov ar putea fi o palmă în față pentru propagandiștii ruși și pentru bloggerii Z, care l-au lăudat recent pe Stalin pentru hotărârea și duritatea sa în guvernarea țării. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada în vara anului 2023, peste 60% dintre ruși au o viziune pozitivă despre Iosif Stalin.

Aceasta este o cifră record în istoria măsurătorilor realizate de sondaje. Cu toate acestea, Kadîrov continuă să-și urmeze sfidător propria linie și să facă declarații fără a privi înapoi spre Kremlin.

Jurnalistul Denis Kazansky notează că bloggerii Z și staliniștii ruși vor fi forțați să înghită insulta la adresa lui Stalin, deoarece pur și simplu le va fi frică să intre în confruntare cu Kadîrov.

"Este foarte amuzant, dar cel mai amuzant lucru va urma. Când bloggerii Z, staliniştii şi sovieticii înflăcăraţi împreună îi bagă limba în fund şi se şterg laş pe faţă, urmărind cum idolul lor este lovit cu piciorul", scrie el.

Kadyrov accused Stalin of being a traitor

"The traitor was Joseph Stalin, who evicted not only the Chechen people, and other different peoples too," he said.

You're walking on thin ice, Don. pic.twitter.com/lfRHev2B2J