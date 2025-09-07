Omul de încredere al lui Vladimir Putin amenință că nu vor opri ostilitățile. „Pacea, posibilă doar atunci când Ucraina devine o regiune sau un district al Rusiei”

Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și crede că pacea este posibilă doar atunci când „Ucraina devine o regiune sau un district al Rusiei”.

„Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din zonă. Cred că nu ne este în interes să oprim ostilitățile acum… Scopurile și obiectivele operațiunii militare speciale [așa numesc rușii războiul lor neprovocat de agresiune împotriva Ucrainei – n.r.] nu sunt scoase din aer – ele reprezintă o garanție a securității întregii noastre țări. Pacea la granițele noastre este posibilă doar atunci când Ucraina devine o regiune sau un district al Rusiei”, a spus Kadirov, potrivit pravda.com.ua.

Atac fără precedent asupra Ucrainei

Rusia a bombardat puternic Ucraina în cursul nopții de sâmbătă spre duminică cu peste 800 de drone, un nou record, și peste 12 rachete, inclusiv capitala Kiev, unde au fost ucise cel puțin două persoane, fiind lovit pentru prima oară sediul guvernului, potrivit serviciilor de urgență și autorităților locale.

Un jurnalist AFP a văzut acoperișul clădirii impunătoare a guvernului în flăcări și nori de fum deasupra acestuia. Apă era aruncată din elicoptere asupra edificiului situat în centrul Kievului, în apropiere de sediile președinției și parlamentului.

„Pentru prima oară, acoperișul și etajele superioare ale clădirii guvernului au fost avariate în urma unui atac inamic”, a declarat premierul ucrainean Iulia Sviridenko pe Telegram.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de intervenție a informat în cursul după-amiezii că „incendiul a fost deja stins”.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, cartierul guvernamental din Kiev a fost relativ ocolit de loviturile masive rusești care vizează cu regularitate capitala.

Deși Kievul a fost una dintre principalele ținte ale atacului rusesc de peste noapte, Rusia a bombardat de asemenea Odesa (sud), Zaporojie (sud), Kremenciuk (centru), Krivoi Rog (est) și Dnipropetrovsk (est).

Șefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko a insistat pe lângă guvernele lumii să „crească presiunea sancțiunilor, în special în ceea ce privește petrolul și gazele rusești”, conform unei postări pe rețelele sociale.

