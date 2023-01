Ramzan Kadîrov amenință Occidentul cu arma nucleară: ”Putem să apăsăm butonul și pacea fie cu tine” VIDEO

Ramzan Kadîrov a iese din nou la rampă cu declarații amenințătoare la adresa țărilor care susține Ucraina.

Liderul cecen a vorbit despre armele nucleare ale Rusiei și a spus că oricând ”se poate apăsa butonul”.

„Rusia este o mare putere nucleară. Rusia nu va accepta niciodată să piardă o luptă. Putem să apăsăm butonul și pacea fie cu tine. Așa cum președintele a spus: „Ce nevoie avem de o lume în care Rusia nu e?”. Nu vreau ca acești sataniști să trăiască, cât timp noi nu mai existăm. Atunci nu va mai rămâne nimeni. Noi mergem în rai și ei merg în iad”, a transmis liderul cecen, cunoscut pentru declarațiile amenințătoare făcute de la începutul invaziei în Ucraina.

Ramzan #Kadyrov outlined his understanding of the course of #Russian foreign policy for the near future. pic.twitter.com/wqxzA8USPV