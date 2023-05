Kadîrov îl apără pe Prigojin și anunță că își trimite armata proprie la Bahmut dacă mercenarii Wagner se vor retrage

Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, îl apără pe Prigojin și spune că ar putea să-și trimită armata la Bakhmut pentru a-i înlocui pe mercenarii din Wagner.

"Pentru mine, ca și pentru orice persoană căreia îi pasă de soarta țării noastre, este neplăcut să aud ultimele declarații ale lui Evgheni Prigojin și de două ori mai neplăcut faptul că Ministerul rus al Apărării nu comentează și nu se întâlnește cu conducerea Wagner pentru a lua vreo decizie sau explicație", a declarat Kadîrov.

"Dacă Prigozhin și Wagner pleacă, Statul Major General va pierde o unitate de luptă experimentată, iar Kadyrov și Akhmat îi vor lua locul la Artemovsk (Bakhmut). Dacă se întâmplă acest lucru, luptătorii noștri sunt pregătiți să plece și să captureze orașul. Este o chestiune de ore", a adăugat Kadîrov.

Cu toate acestea, Kadîrov nu a uitat să povestească cu lacrimi în ochi despre logistica din ”a doua armată a lumii”.

"Îmi amintesc experiența unităților cecene din Mariupol. Când aveam nevoie de cinci tancuri de la Ministerul Apărării pentru a sprijini infanteria, nu ni s-a putut aloca decât unul singur, al cărui echipaj a părăsit vehiculul în prima bătălie.

A trebuit să liniștim echipajele tancurilor și să le punem înapoi în vehicul pentru a acoperi cel puțin o poziție a sataniștilor din Azov. Au existat probleme și cu alte echipamente. Nu am putut înlocui 30 de tunuri de artilerie. Am sunat personal la Moscova, am negociat cu comandamentul. După o lună, problema a fost rezolvată", a scris el pe canalul său de telegram.