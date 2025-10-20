În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 09:06
694 citiri
În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
În urma exploziei mai mulți locatari au ajuns la spital FOTO Facebook /Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti - STB

Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere medicală, iar unul dintre ei a început deja recuperarea. La Spitalul „Grigore Alexandrescu”, adolescenta de 17 ani rănită grav are fracturi costale și de coloană, însă este conștientă și cooperantă.

Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizaţi în timpul exploziei au fost trataţi. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheaţi strict, până în momentul externării”, au anunţat luni dimineaţă, 20 octombrie, reprezentanţii unităţii sanitare.

Pacientul care era deja operat într-un alt spital începe recuperarea, au mai transmis aceștia.

Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca se află un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală; un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Adolescentă cu fracturi costale şi de coloană

În ceea ce priveşte adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, aceasta are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.

Iniţial, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au fost duşi doi pacienţi, victime ale exploziei din Sectorul 5: un băiat cu traumatism cranio-cerebral şi plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secţia de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală şi o fată, intubată şi ventilată mecanic; operată în cadrul secţiei de neurochirurgie. Băiatul a fost externat.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri dintr-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
09:06 - În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere...
„Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
Ieri, 17:33 - „Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea...
Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Ieri, 14:59 - Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
Ieri, 14:27 - S-a aflat cine este persoana blocată sub dărâmături în blocul din Rahova care a fost filmată făcând semne disperată în primele clipe de după explozie
S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes. Vineri dimineața, 17...
George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
Ieri, 11:14 - George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook. Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România....
Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”
Ieri, 07:26 - Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în ședința de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o...
Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
18.10.2025 22:04 - Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea unei avocate. Un influent artist, susținător AUR, sugerează că ar fi fost eliminată, pentru că apăra victime de la Colectiv
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude,...
Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea blocului din Rahova. Care este motivul principal pe care îl invocă
18.10.2025 21:18 - Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea blocului din Rahova. Care este motivul principal pe care îl invocă
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii...
Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
18.10.2025 19:57 - Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
18.10.2025 16:07 - Blocul care a explodat în Rahova rămâne sigilat, dar locuitorii celorlalte scări pot intra cu Poliția. A fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
O victimă a exploziei din Rahova, care are arsuri extinse și grave, a ajuns în Austria. Un copil rănit în deflagrație a fost externat. Un alt minor rămâne internat la ATI
18.10.2025 14:45 - O victimă a exploziei din Rahova, care are arsuri extinse și grave, a ajuns în Austria. Un copil rănit în deflagrație a fost externat. Un alt minor rămâne internat la ATI
UPDATE 14:30 Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
18.10.2025 14:16 - Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Costel Gâlcă, în lacrimi. A copilărit în zona afectată de explozia blocului: ”Am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei”
18.10.2025 14:08 - Costel Gâlcă, în lacrimi. A copilărit în zona afectată de explozia blocului: ”Am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei”
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova. Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
18.10.2025 13:38 - Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...
Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
18.10.2025 13:04 - Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta...
Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
18.10.2025 10:48 - Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă, 18 octombrie, că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi...
Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
18.10.2025 08:38 - Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au...
Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
18.10.2025 07:56 - Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
Anchetatorii merg pe două ipoteze, după explozia puternică produsă vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea...
#raniti, #explozie, #stare, #victime, #adolescenta, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un medic va trebui să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro după nașterea unui copil cu Sindromul Down
  2. Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate
  3. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu
  4. Oana Țoiu merge la întâlnirea miniștrilor de Externe din UE pentru a analiza noi măsuri pentru Ucraina, dar și evoluția din Republica Moldova
  5. Sindicaliștii din penitenciare încep protestele: „Faţă de haosul instituţional şi de intenţiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective”
  6. În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
  7. Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
  8. Israelul anunță încetarea focului, după atacurile aeriene din Gaza în urma cărora au murit zeci de persoane. Trump susține că armistițiul a fost încălcat din cauza Hamas
  9. Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri despre viața la Luxemburg: ”E un sentiment care persistă în suflet. Îmi lipsește foarte mult România”
  10. Cutremur în România luni dimineață. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut