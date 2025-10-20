În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 09:06
694 citiri
În urma exploziei mai mulți locatari au ajuns la spital FOTO Facebook /Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti - STB
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere medicală, iar unul dintre ei a început deja recuperarea. La Spitalul „Grigore Alexandrescu”, adolescenta de 17 ani rănită grav are fracturi costale și de coloană, însă este conștientă și cooperantă.
Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizaţi în timpul exploziei au fost trataţi. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheaţi strict, până în momentul externării”, au anunţat luni dimineaţă, 20 octombrie, reprezentanţii unităţii sanitare.
Pacientul care era deja operat într-un alt spital începe recuperarea, au mai transmis aceștia.
Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca se află un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală; un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.
Adolescentă cu fracturi costale şi de coloană
În ceea ce priveşte adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, aceasta are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.
Iniţial, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au fost duşi doi pacienţi, victime ale exploziei din Sectorul 5: un băiat cu traumatism cranio-cerebral şi plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secţia de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală şi o fată, intubată şi ventilată mecanic; operată în cadrul secţiei de neurochirurgie. Băiatul a fost externat.
Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri dintr-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.
