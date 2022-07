Cine e jucătorul din Premier League pentru care FC Barcelona plătește 67 de milioane de euro

FC Barcelona și-a întărit lotul pentru noua stagiune, reușind un transfer important din campionatul Angliei.

Catalanii vor miza în noul sezon pe brazilianul Raphinha, de la Leeds United, un atacant de 25 de ani, care a mai jucat în Europa la Sporting Lisabona și Rennes.

Pentru serviciile lui, Barcelona va plăti 67 de milioane de euro, el alăturându-se astfel lui Kessie (Milan) și Christensen (Chelsea), care au fost deja prezentați pe Nou Camp.

Raphinha are 9 selecții și 2 goluri la naționala Braziliei, iar la Leeds a punctat de 17 ori în 65 de partide.

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. 🚨🔵🔴 #FCB

Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e