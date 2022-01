Transfer important la Rapid. Pe cine au adus giuleștenii

FC Rapid l-a transferat, luni, pe Matias Perez Acuña (27 de ani) de la CA Estudiantes, din liga a doua argentiniană.

Matias este un fundaş dreapta polivalent, ce poate evolua şi în centrul apărării, dar şi pe postul de mijlocaş dreapta. Argentinianul a semnat un contract pe un an şi jumătate, până în vara lui 2023.

„Sunt foarte fericit, mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Când am aflat de această oportunitate nu am stat pe gânduri, voiam să ajung cât mai repede. Vreau să îmi cunosc colegii, să facem lucruri bune împreună. Ştiam de Rapid că este o echipă ce a promovat, care are trei titluri de campioană, ce are un fotbal foarte bun. Este prima mea experienţă în Europa, mi s-a spus despre suporterii Rapidului că sunt fanatici, iar acest lucru m-a încântat”, a spus Matias pentru fcrapid.ro

Crescut la juniorii lui Velez Sarsfield, unde a evoluat şi pentru prima echipă, Acuña a mai evoluat pentru Quilmes şi Tigre.

Acuña are în palmares o Cupă a Ligii (Copa de la Superliga – 2019), cu Tigre, după o finală câştigată în faţa lui Boca Juniors (2-0), şi o Supercupă a Argentinei (2013), cu Velez.

