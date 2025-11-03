A desființat Rapidul după meciul din Bănie: "Cea mai slabă echipă care a evoluat aici! Arbitrul a fost omul lor"

Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2 FOTO Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a egalat-o in extremis pe FC Rapid București, 2-2 (1-1), duminică seara, în Bănie, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului.

Oaspeții au condus de două ori, prin golurile marcate de norvegianul Tobias Christensen (16), după ce Vladimir Screciu a blocat șutul lui Alexandru Dobre, și prin fundașul olandez Lars Kramer (74), care a profitat de ieșirea greșită a portarului Pavlo Isenko, la lovitura liberă executată de Christensen.

Fundașul Adrian Rus (29) a egalat prima oară, cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău, iar Steve Nsimba a închis tabela la ultima fază (90+10 - penalty), după ce portarul Marian Aioani l-a lovit în cap pe Monday Etim la un duel aerian.

Silvian Cristescu, fostul jucător al Criaovei, crede că giuleștenii nu meritau să câștige și acuză arbitrajul.

„Am dominat meciul din minutul 1 până în minutul 90. Ei au avut două șuturi și au dat două goluri. Nici nu putem să le numim șuturi. Rar sunt meciuri de genul ăsta, în care echipa gazdă să-și creeze la fiecare fază ocazie, mai ales în prima repriză, și să se termine 2-2 la ultima fază.

Au fost ocazii, șuturi la poartă, cornere. Ei cred că au fost cea mai slabă echipă care a venit anul ăsta și a jucat pe Oblemenco. Cel mai bun jucător al lor a fost, ca de obicei, arbitrul. În prima repriză ai lăsat jocul să curgă frumos, dar în a doua a întrerupt la fiecare minut.

Pentru ce? Fotbalul trebuie să-l lași să curgă. Nu știu dacă s-au jucat 20 de minute în repriza a doua, a întrerupt jocul la fiecare fază. Și dai numai 6 minute? Păi ai 10 schimbări, 4 întreruperi de 2-3-5 minute și dai doar 6 minute de prelungire? Lasă jocul! Cred că meritam victoria astăzi, trebuia să o obținem cu ușurință”, a spus Silvian Cristescu după meci, la plecarea de la stadion.

