Rapid - FCSB, derby-ul verii în Superliga. Miza enormă a meciului. Echipele probabile LIVETEXT, de la 21.30

Rivalele Rapid și FCSB se întâlnesc duminică, pe Arena Națională, de la ora 21.30, în direct la DigiSport și PrimaSport, în etapa a şasea a Superligii, într-un derby care poate conta enorm în lupta pentru titlu.

Astfel, în clasament, Rapid are acum un avantaj de 7 puncte față de FCSB, giuleștenii având șansa de a se distanța la 10 puncte de actuala campioană a României, după numai șase runde.

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida. Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Ferencz Tunyogi şi Ioan Alexandru Corb.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Iulian Dima, iar Iulian Călin va fi arbitru de rezervă. Ca observator de arbitri a fost delegat Sorin Boca.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Echipele probabile:

Rapid: Stolz - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - K. Keita, Christensen, Gojkovic - Al. Dobre, Koljic, Micovschi

FCSB: Târnovanu - Cercel, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Șut, Olaru - Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase - Politic

