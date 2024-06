Soluție pentru poarta Rapidului. Dan Șucu s-ar putea reorienta

Turcii de la Gaziantep îi pregătesc un nou contract lui Florin Niță, portarul României, dar Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, îl propune pe fostul portar de la FCSB la Rapid.

Dragomir crede că Florin Niță ar putea pune umărul la câștigarea primului titlu după 21 de ani pentru gruparea giuleșteană.

„(n.r. Stanciu e la apogeul carierei?) Nu. 3-4 ani o duce de acum înainte. Eu spun că nici Niță nu e la sfârșitul carierei, care are 36 de ani. Fii atent la ce spun, doi ani de zile.. Eu dacă aș fi, că e liber de contract, la Craiova, de exemplu, are portar bun.

Sau la Gică Hagi. Pe Niță l-aș lua, are o seriozitate extraordinară. (n.r. Niță la FCSB) Da, dar îl are pe celălalt, e bun portar. Îi spun ‘Dane, orientează-te către Niță, îți spun de acum’. Are puștiul ăsta care vine puternic. La 17 ani nu poți să iei titlul cu el. Tare de tot. Pfoai de mine, Niță la Rapid.. (n.r. îi ajută să ia titlul) Da, așa este, da“, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

