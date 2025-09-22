Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii

Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
FC Rapid București a fost învinsă acasă de FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Rapid, care a deschis scorul prin Alexandru Dobre (59), cu un șut pe centru, din marginea careului, a suferit prima sa înfrângere în acest sezon.

Sibienii au revenit pe finalul partidei și au înscris prin doi atacanți introduși în ultima jumătate de oră, smulgând victoria.

Sergiu Buș (78) a egalat cu un șut din întoarcere la vinclu, iar Aurelian Chițu (90+3) a adus victoria oaspeților, reluând de la 6 metri centrarea lui Nana Antwi, la o ezitare a portarului Marian Aioani.

Rapid a avut ocazii de gol prin Dobre (14) și Cătălin Vulturar (64), iar sibienii au avut pe bară, prin Dragoș Albu (18).

La meci au asistat 10.123 de spectatori.

La finalul partidei, a izbucnit un scandal între Alexandru Dobre și o parte dintre suporterii Rapidului. Conflictul a degenerat, ajungându-se la injurii din partea fanilor.

”E o discuție pe care am avut-o pentru că suporterii trebuie să fie alături de echipă. Nu se termină lumea aici, este o înfrângere. Fii alături de noi. Acum, ce facem, ne înjurăm? Ori ești suporter de rezultat, ori ești alături de noi. Mergem înainte.

E dureros că am pierdut meciul pe final. În momentele acestea este important să fim uniți și să întoarcem totul în favoarea noastră. Nu am reușit să găsim această balanță, mai avem de lucru. Important este să se vadă un progres. O să o luăm de la capăt.

Trebuie să fim mai atenți, să ne dorim mai mult și probabil va veni un joc mai constant, mai bun. Trebuie să avem o identitate în joc. Suntem pregătiți să-l ascultăm pe antrenor și să punem totul la punct.

Mergem acolo să câștigăm (n.r. la meciul cu Petrolul), dar vrem să avem un joc constant. În acest meci am avut ocazia să ne luăm revanșa după semifinala de Cupă pierdută sezonul trecut”, a declarat Alexandru Dobre.

