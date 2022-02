Antrenorul Rapidului: ”N-a fost bine că am avut atâtea puncte la început!” Ce spune despre demisie după egalul cu Dinamo

Antrenorul Mihai Iosif a declarat că este afectat de faptul că galeria Rapidului i-a cerut demisia, după remiza, scor 1-1, înregistrată, sâmbătă, pe teren propriu, în derbiul cu Dinamo, dar a precizat că nu poate să renunţe la postul său.

"Cred că acel gol stupid a însemnat, aşa, o... Parcă ne-a turnat plumb în picioare. Chiar dacă am revenit... Cred azi am avut o primă repriză foarte bună, dar asta e. Dinamo nu ne-a surprins, am ştiut echipa lor, am vorbit despre cum joacă, pur şi simplu nu am dat gol!

Primele etape ale campionatului ne-au dat ceea ce nu suntem de fapt, noi ştiam că suntem o echipă mai de mijlocul clasamentului şi cred că nu a fost bine că am avut atâtea puncte la început. Trebuia să ţinem o linie constant bună, pe care nu am ţinut-o. Atitudinea mai lasă câteodată de dorit.

(n.r. - despre faptul că i s-a cerut demisia) Mă afectează foarte mult, pentru că Rapidul este casa mea. În acelaşi timp, îi înţeleg pe suporteri, că nu am câştigat de atât de mult timp, au făcut o atmosferă senzaţională, mă afectează, dar încerc să rămân echilibrat şi să rămân drept. Eu, personal, ştiu că am făcut absolut tot ce am putut pentru Rapid şi fac în continuare.

Sunt multe lucruri pe care le-am făcut bine, dar categoric nu merge treaba aşa cum ne dorim, am şi eu partea mea de vină. Patronul a spus, zilele trecute, a fost ferm, a fost clar, dacă se va întâmpla ceva voi avea o discuţie cu dânsul şi nu e nicio problemă.

(n.r. - dacă s-a gândit să renunţe) Nu am cum să renunţ eu, personal, pentru că am muncit din greu ca să ajung aici. Să renunţ eu, personal, în momentul ăsta, nu, este imposibil, dacă patronul mi-o va cere, nu am nici cea mai mică problemă. Suntem în obiectivul clubului. Da, înţeleg suporterii, sunt foarte supăraţi, pe bună dreptate. Nu am câştigat", a declarat Iosif, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia FC Rapid a remizat, sâmbătă seară, scor 1-1 (1-1), cu echipa Dinamo, într-un meci contând pentru etapa a XVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. După acest rezultat, Rapidul mai are doar şanse teoretice la play-off.

Au marcat: Jakub Vojtus ’23 / Cosmin Matei ‘20.