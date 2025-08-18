Atacantul Rapidului care a întors soarta meciului cu FCSB: ”Poate sunt şi ei obosiţi”

Atacantul bosniac Elvir Koljic a declarat, duminică seară, că este fericit că a reuşit să marcheze de două ori pentru Rapid în remiza obţinută în faţa campioanei FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea din Superligă.

”Am dat totul din primul minut până în ultimul. Sunt fericit că am marcat două goluri şi am ajutat echipa, sper să mai fac acest lucru. E greu să joci contra campioanei, este o echipă de valoare.

Poate sunt şi ei obosiţi, s-a simţit în ultimele minute, când am pus presiune pe ei. Mulţumesc fanilor pentru atmosferă, ne-am împins din spate, punctul ăsta este pentru ei”,, a declarat Koljic.

Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

