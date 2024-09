Și-au jurat iubire veșnică, dar au divorțat după un an! Decizia surprinzătoare luată de șeful de la Rapid

Bovdan Vasiliu, șeful Clubului Sportiv Rapid, și Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, au trăit o poveste de dragoste fulgerătoare.

Cei doi s-au căsătorit anul trecut, după doar două luni de relație și totul părea că este numai lapte și miere.

Bogdan Vasiliu și Alina Petre au decis să divorțeze, deși în urmă cu o lună șeful rapidist îi declara dragostea pe rețelele sociale, la împlinirea unui an de la căsătorie: "Femeia perfectă a sufletului meu, la care am visat tot timpul ... a trecut un an, ca o clipă si îi mulțumesc lui Dumnezeu in fiecare moment că mi te-a adus in viața mea, că ai devenit soția mea și că mi-ai fost alături si m-ai sprijinit in multe momente grele. Te Iubesc".

Și-a schimbat și drumul profesional

Mai mult, Bogdan Vasiliu a decis să rămână doar la echipa de handbal a Rapidului, renunând la funcția de director general al CS Rapid.

”Acest mesaj este pentru toți cei care înțeleg cu adevărat ce înseamnă pasiunea față de sport și dorința de a fi alături și a susține o echipă pe drumul către victorie.

Am ales să plec din funcția de director general al CS Rapid și să râmăn alături de echipa de handbal feminin a Rapidului, care acum are nevoie de sprijin și motivație.

Cred în această echipă și cred că împreună vom reuși să ajungem campioni! Hai, Rapid și multumesc tuturor celor care ne sunt aproape cu sufletul!”, a scris Bogdan Vasiliu, pe Facebook.

