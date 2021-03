Esec la utilizarea testelor rapide in scoli: din 1,8 milioane au fost folosite doar 19.000. Motivul invocat de ministrul Cimpeanu

Ministrul Educatiei considera ca numarul mic de testari pentru depistarea COVID-19 in scoli este consecinta reticentei parintilor fata de testele rapide folosite in prezent, pe care multi le considera ca fiind invazive. Eu sustin utilizarea acestor teste antigen rapide distribuite intr-un numar de peste un milion, 1.850.000 in scoli, sunt parinti care trebuie sa-si dea acceptul si care nu-si dau acceptul pentru ca le considera invazive. Solutia ar fi utilizarea unor teste non-invazive.Am facut aceasta propunere. Faptul ca s-au utilizat 19.000 de teste din 1.850.000, vreme de mai bine de o luna, deja cred ca avem o luna si jumatate de cand sunt distribuite aceste teste si intr-o luna si jumatate s-au utilizat doar 19.000 de teste este total nesemnificativ. (...) Am avut si ieri si astazi am avut discutii cu ministrul Sanatatii pe aceasta tema si sunt convins ca exista o concentrare pe acest subiect pentru ca, intr-adevar, nu merge. Intr-o luna si jumatate am utilizat 19.000 de teste din 1.850.000 de teste. E clar ca ceva nu merge", a afirmat Sorin Cimpeanu, luni seara, la Realitatea Plus.Acesta a explicat ca testele nefolosite in unitatile scolare pot fi folosite "pentru testarea adultilor".