Intrarea si iesirea fara un motiv valid sunt interzise in Portugalia din cauza coronavirusului

Controalele in porturi si aeroporturi au fost, de asemenea, inasprite conform unui decret guvernamental. Se aplica exceptii doar pentru persoanele care calatoresc la serviciu, care se intorc la resedinta principala, pentru transportul de marfuri si pentru urgente medicale sau ajutor umanitar.Frontiera terestra de 1.214 kilometri dintre Portugalia si Spania a fost inchisa pentru prima data pe 17 martie 2020 din cauza pandemiei. Aceasta a fost redeschisa abia pe 1 iulie ca urmare a scaderii accentuate a numarului de infectii la acea vreme.In tara cu 10,3 milioane de locuitori au fost inregistrate doar sambata 12.435 de infectari si 293 de decese.Masurate in functie de marimea populatiei, aceste numere sunt printre cele mai mari din lume, conform calculelor organizatiilor internationale.Potrivit celor mai recente date ale Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), 1.429 de persoane la 100.000 de locuitori au fost infectate cu virusul in decurs de 14 zile, plasand Portugalia inaintea Spaniei, unde numarul era de 1.026, in partea de sus a listei de 30 de tari.Austria si Germania, tari partenere in cadrul UE, s-au oferit sa ajute serviciul de sanatate al Portugaliei, care se straduieste sa faca fata unei cresteri a cazurilor de COVID-19 care necesita tratament in spital. Austria s-a oferit sa primeasca pacienti grav bolnavi din Portugalia. Numarul persoanelor care vor fi transportate in Austria va fi clarificat cu Ministerul Sanatatii din Portugalia, a anuntat cancelarul Sebastian Kurz duminica."Este un imperativ al solidaritatii europene a ajuta la salvarea de vieti rapid si fara birocratie", a spus Kurz.Austria a primit deja pacienti la terapie intensiva din Franta, Italia si Muntenegru.Sistemul de sanatate portughez este supus unei presiuni masive din cauza ratelor ridicate de infectie. Potrivit autoritatilor, doar cateva paturi de terapie intensiva sunt inca disponibile.Fortele armate germane examineaza cum sa procedeze dupa intoarcerea din Portugalia a unei echipe medicale de recunoastere. Natura si amploarea sprijinului pentru Portugalia, de la care a a fost primita o cerere de ajutor, trebuie inca decisa, a declarat duminica un purtator de cuvant al Ministerului Apararii.Revista de stiri Der Spiegel a relatat ca o echipa de 27 de medici si paramedici ar putea fi trimisi in Portugalia la inceputul saptamanii pentru a ajuta in spitalele supraincarcate. In plus, este planificata livrarea de paturi pentru spitale de campanie si aparate de respirat.Potrivit lui Der Spiegel, expertii Bundeswehr de pe teren au transmis o imagine catastrofala. Sistemul de sanatate a fost complet coplesit, iar membrii personalului medical din spitale au fost ei insisi, in majoritate, infectati cu coronavirusul.Deocamdata nu s-a prevazut transportarea pacientilor cu avionul.Portugalia traversase pandemia relativ neafectata mult timp. Cu toate acestea, din toamna, situatia s-a deteriorat.Din 15 ianuarie, Portugalia se afla intr-o izolare stricta.