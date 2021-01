Metode rapide de dezghetare a parbrizului intr-o dimineata geroasa. Ce poti face cand te grabesti spre job

Ce faci in astfel de cazuri?Cel mai bun mod de a scapa de acest inconvenient este spray-ul special conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata, scrie youdrive.ro Daca nu ai asa ceva, poti folosi insa si o solutie dintr-un litru de apa si 300 ml de alcool sanitar. Reteta este simpla: pui solutia intr-un pulverizator si dai pe tot parbrizul, in timp ce ai motorul pornit si aerul conditionat la maxim.CITESTE SI:Rezultatul este cel scontat: in cateva minute, gheata se topeste si poti curata parbrizul cu o racleta fina.Exista si un sfat important pentru oameni: nu folosi niciodata apa calda pentru a curata un parbriz inghetat. Temperatura ridicata a apei poate produce fisuri in sticla, scrie youdrive.ro