"Zero, zero, zero! E foarte grav" Constantin Gâlcă a făcut iureș după prima înfrângere a Rapidului

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:52
220 citiri
Constantin Gâlcă FOTO Facebook Rapid 1923

Formaţia Rapid a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Rapid a deschis scorul prin Dobre ’59. Pentru oaspeţi a egalat Buş, în minutul 78, şi în minutul 90+3 Chiţu a stabilit scorul final: 1-2.

Antrenorul Rapidului, Constantin Gâlcă, a avut un discurs dur la finalul partidei. El și-a acuzat jucătorii că n-au respectat nimic din ce le-a cerut.

”E foarte grav pentru că n-am jucat nimic în prima repriză. Tot ce am antrenat în cursul săptămânii, nimic... zero, zero! Le-am și spus la pauză că am strigat, dar nu înțelegea niciunul nimic. Le-am pus niște imagini cu ce am lucrat, ne-am așezat și am jucat mult mai bine.

Am pierdut din start 45 de minute, unde pe defensiv am stat bine, dar pe ofensiv am fost zero. În a doua repriză am început să jucăm, dar am avut două greșeli fatale și la primul și la al doilea gol. Ne-am pierdut pur și simplu, nu poți să pui niște imagini și imediat să reacționezi, dar bănuiesc că nu eram lucizi, că nu îmi explic.

Poate ne-am blocat, dar toți? Cred că nu am urlat în viața mea cum am urlat în prima repriză. Știm unde suntem, știm ce vrem, știm ce joc avem, nu avem de ce să ne fie frică. Presiune e tot timpul la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză.

Ce am lucrat o săptămână nu s-a văzut în teren. Îmi doresc o echipă competitivă, am spus ce îmi doresc, ok, nu s-a putut atunci, asta e situația. Sunt și absențe, sunt multe lucruri care influențează, dar ne trebuie alternative. Nu am înțeles cum poți să uiți totul”, a spus Costel Gâlcă după meci.

#Rapid, #Hermannstadt, #Constantin Galca, #Superliga
