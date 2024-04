Reacția virulentă a lui Cristi Săpunaru după umilința din Giulești

Cristian Săpunaru, căpitanul echipei Rapid, a fost supărat după înfrângerea suferită de Rapid, acasă, cu CFR Cluj, scor 1-4, declarând prima repriză a meciului a fost cea mai slabă repriză din acest sezon.

„Nu am nici o explicaţie pentru prima repriză, sigura chestie pe care pot să o spun e că a fost o prima repriză de coşmar! În a doua am încercat să revenim şi noi pe tabelă, am avut ocazii, dar nu ştiu....

În vestiar nu mai era nimic de spus, singura chestie pe care le-am spus-o a fost să jucăm fotbal. Mi-e ruşine de suporteri, mi-e ruşine de toată lumea! Ne schimbăm mentalitatea, dar nu e aşa de simplu la fotbal. Acum o să ne batem pentru locurile 5-6. Statistici? M-am săturat de statistici! Mă interesează prezentul, meciul de acum. Eram obligaţi să îl câştigăm! CFR a intrat cu echipa bună, noi cu cea mai bună pe care a aliniat-o mister şi am fost penibili. După prima repriză trebuia să dăm afară 11 şi să intre alţi 11. Trebuie să realizăm şi noi, jucătorii, că atunci când se schimbă un antrenor e şi vina noastră! În sezonul ăsta nu ţin minte o repriză ca asta!”, a declarat Cristian Săpunaru.

Echipa Rapid Bucureşti a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-4, în faţa formaţiei CFR Cluj, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii.