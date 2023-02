Rapidul elimina Astra din Cupa dupa prelungiri

Rapidul s-a calificat greu in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, elevii lui Sumudica avand nevoie de prelungiri pentru a marca de doua ori in poarta Astrei Ploiesti.

Bucurestenii au inceput in ofensiva inca din debut, presand careul advers. Fundasii Astrei s-au aparat insa bine, profitand si de abuzul de centrari usor de respins.

Ocaziile cu adevarat mari au venit in finalul reprizei, cand Ovidiu Herea a trecut in doua randuri peste deschiderea scorului.

Sumudica a fortat in repriza secunda, trimitandu-l in teren si pe brazilianul Cassio, giulestenii avand 3 atacanti pe teren. Cea mai mare ocazie a acestei parti i-a apartinut lui Frunza, care a sutat bine din interiorul careului, insa Miron i-a tinut din nou in joc pe prahoveni.

Chiar daca Rapidul a dominat copios, intalnirea s-a terminat la egalitate, 0-0, la finalul celor 90 de minute regulamentare, astfel ca s-a trecut la prelungiri.

In debutul primei reprize suplimentare Frunza a deschis scorul pentru bucuresteni, profitand de o respingere gresita a portarului Miron. Prahovenii au incercat timid sa egaleze, Selymes introducandu-l pe teren si pe veteranul Mihalcea.

Fara folos, caci acelasi Frunza a marcat pentru 2-0 in minutul 111, spulberand toate sperantele gazdelor.

Scor final, Astra - Rapid 0-2, dupa prelungiri.

Echipele:

Astra: Miron, Craciun, Rohat, Goian, Florea, Seto, Ben Teekloh, Viorel Dinu, Paulinho, Tigoianu, Lukacs.

Rezerve: Catalin Grigore, Ovidiu Mihalache, Radek Oprsal, Patrascu, Fatai, Mihalcea, Claudiu Tudor.

Antrenor: Tibor Selymes

Rapid: Bornescu, Rui Duarte, Santos, Herea, Frunza, Roman, Lazar, Bozovic, Sburlea, Marius Constantin, Spadacio.

Rezerve: Dani Coman, Tavares, Nicolae Grigore, Stefan Grigorie, Berti, Da Costa, Cassio.

Antrenor: Marius Sumudica.

