Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"

Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, revine în centrul atenției cu un mesaj ferm adresat acționarului majoritar de la Rapid, Dan Șucu.

Într-o intervenție acidă, Iancu îl îndeamnă pe Șucu să își concentreze investițiile exclusiv asupra clubului din Giulești, pe care îl consideră singura rampă reală spre performanță europeană pentru patronul rapidist.

„Șucu trebuie să știe că în ziua când Rapid va câștiga Cupa și/sau Campionatul, toți jucătorii de la Genoa își vor dori să fie transferați temporar sau definitiv în Giulești, ca să-și completeze carierele cu participări în Champions League și Europa League. Cu Genoa niciodată nu vor reuși. Drum închis de zeci de ani”, a transmis Iancu.

Fostul om de afaceri nu s-a oprit aici și a criticat dur proiectul italian al lui Dan Șucu, pe care îl consideră fără perspective reale:

„Treziți-vă, domnule Șucu, și investiți serios în Rapid. Genoa este doar o iluzie. O umplutură necesară în ecuația fotbalistică italiană. De ce să fiți un nimeni în Italia miliardarilor și să nu fiți cu adevărat important aici, în România? Nici atâția bani nu vă trebuiesc? De ce nu încercați să intrați în concursul dintre Becali, Varga și Rotaru? Este loc!”.

În încheiere, Iancu a punctat ironic faptul că șansele lui Genoa de a accede în cupele europene sunt aproape inexistente, îndemnându-l pe Șucu să caute adevărata performanță în Giulești:

„Întrebați-l pe cazzo ăla de italian dacă vreodată o să ajungeți cu Genoa în Europa... și o să-mi dați dreptate!”.

Ads