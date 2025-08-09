Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 09 August 2025, ora 16:37
90 citiri
Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"
Dan Șucu, patronul Rapidului. Foto: Facebook / FC Rapid 1923

Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, revine în centrul atenției cu un mesaj ferm adresat acționarului majoritar de la Rapid, Dan Șucu.

Într-o intervenție acidă, Iancu îl îndeamnă pe Șucu să își concentreze investițiile exclusiv asupra clubului din Giulești, pe care îl consideră singura rampă reală spre performanță europeană pentru patronul rapidist.

„Șucu trebuie să știe că în ziua când Rapid va câștiga Cupa și/sau Campionatul, toți jucătorii de la Genoa își vor dori să fie transferați temporar sau definitiv în Giulești, ca să-și completeze carierele cu participări în Champions League și Europa League. Cu Genoa niciodată nu vor reuși. Drum închis de zeci de ani”, a transmis Iancu.

Fostul om de afaceri nu s-a oprit aici și a criticat dur proiectul italian al lui Dan Șucu, pe care îl consideră fără perspective reale:

„Treziți-vă, domnule Șucu, și investiți serios în Rapid. Genoa este doar o iluzie. O umplutură necesară în ecuația fotbalistică italiană. De ce să fiți un nimeni în Italia miliardarilor și să nu fiți cu adevărat important aici, în România? Nici atâția bani nu vă trebuiesc? De ce nu încercați să intrați în concursul dintre Becali, Varga și Rotaru? Este loc!”.

În încheiere, Iancu a punctat ironic faptul că șansele lui Genoa de a accede în cupele europene sunt aproape inexistente, îndemnându-l pe Șucu să caute adevărata performanță în Giulești:

„Întrebați-l pe cazzo ăla de italian dacă vreodată o să ajungeți cu Genoa în Europa... și o să-mi dați dreptate!”.

Reacție dură după meciul de aseară: "Amarul ăsta de Șucu și sărăcia de Angelescu or fi înțeles ceva?"
Reacție dură după meciul de aseară: "Amarul ăsta de Șucu și sărăcia de Angelescu or fi înțeles ceva?"
FC Rapid București este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 2-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a patra. Ambele...
Jucătorii FCSB-ului, desființați: "Florin Tănase, Șut și Octavian Popescu sunt derapați mental"
Jucătorii FCSB-ului, desființați: "Florin Tănase, Șut și Octavian Popescu sunt derapați mental"
FCSB va juca joi seara, pe teren propriu, contra kosovarilor de la Drita, în turul trei preliminar al Europa League. FCSB vine după un start de sezon dezastruos și are cinci eșecuri la...
#Rapid, #Dan Sucu, #Marian Iancu, #genoa, #serie A , #Rapid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A devenit o "bestie"! Produsul care nu-i lipseste de la masa: "Sunt obsedat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sotia lui Alex Baluta a reactionat, dupa ce fotbalistul si-a reziliat contractul cu FCSB

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"
  2. Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze
  3. Veste mare pentru Rafael Nadal! Spaniolul e din nou tătic și a ales și numele împreună cu soția
  4. Manchester United a cheltuit o avere pentru noul atacant al echipei
  5. „Simțeam o supărare, nu mai aveam chef să mă antrenez.” Musi a explicat de ce a decis să plece de la FCSB
  6. "Faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș!" A plecat de la FCSB și a fost prezentat de CFR Cluj
  7. Sepsi OSK nu câștigă nici în Liga a doua! Rezultatele etapei
  8. Gigi Becali: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?”. Detalii șocante de la negocieri
  9. Când revine pe teren Balonul de Aur? Guardiola are mare nevoie de Rodri
  10. Ce experiență! Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree