Atac dur la Dan Șucu și la Rapid: "Nu e făcut pentru fotbal, e lemn!" Ongenda, geniul ignorat

FC Botoșani continuă să surprindă în Superligă, iar prestațiile excelente din debutul sezonului au atras reacții acide din partea fostului conducător al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu.

Acesta a vorbit despre forma bună a moldovenilor și a criticat în termeni duri modul în care Rapid l-a tratat pe Hervin Ongenda, fotbalistul considerat piesa de rezistență a echipei antrenate de Bogdan Andone.

„Botoșani îngheață clasamentul și creează panică în neputința granzilor, doar pentru că au un număr 10 fantastic în nebunia lui. Ongenda face diferența!”, a declarat Marian Iancu.

Fostul conducător a lansat apoi un atac direct la adresa lui Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid București:

„Ongenda n-a fost bun la Rapid pentru că Șucu nu e făcut pentru fotbal. E lemn! Nu este Eftimie, tăbăcit în fotbal după atâta luptă pentru supraviețuire.”

„Vor fi surpriza eternă, dar fără Ongenda nu prea contează!”

Marian Iancu este convins că FC Botoșani va continua parcursul bun, dar avertizează că echipa este dependentă de forma lui Ongenda:

„Vor face puncte în continuare și vor fi, probabil, surpriza eternă a fiecărui campionat. Dar fără Ongenda, numărul 10, nu prea au contat. Ar putea apărea probleme pe parcurs. Nu au soluție de rezervă!”, a mai spus Iancu.

