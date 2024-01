Discurs dur după Dinamo - Rapid: "Am făcut o partidă slabă și trebuie să luăm măsuri"

Rapidiștii au câștigat derby-ul cu Dinamo, dar sunt supărați pe exprimarea echipei.

Preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae, a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Dinamo, scor 2-1, că rapidiştii ar fi trebuit să beneficieze de două penaltiuri. El a menţionat însă că Rapid a făcut o partidă foarte slabă.

“Nu am jucat bine deloc. Am făcut o partidă foarte slabă şi trebuie să luăm măsuri. Am arătat un fotbal foarte sărac în această seară”, a spus Niculae.

"Cred că am avut două penaltiuri neacordate. Dacă n-am fi câştigat cred că ar fi fost viciere de rezultat", a mai spus Niculae.

Echipa Dinamo Bucureşti a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a 23-a din Superligă.