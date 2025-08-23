Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul

Autor: Teodor Serban
Vineri, 22 August 2025, ora 23:33
313 citiri
Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul
Koljic a marcat pentru Rapid FOTO Facebook Superliga

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Metaloglobus, în etapa a şaptea din Superligă.

Rapid a pus presiune pe poarta gazdelor încă din primele minute, iar Gavrilaş a respins la lovitura de cap a lui Koljic, în minutul 4. Giuleştenii au deschis scorul în minutul 16, prin Grameni, pentru ca după numai cinci minute Koljic să înscrie pentru 2-0 din pasa lui Christensen.

Gazdele au înscris în minutul 43, prin Ely Fernandes, din centrarea lui Andrei Sava, şi au revenit astfel în meci.

În partea secundă echipa lui Teja a ratat prin Ubbink, în minutul 79, când Stolz a respins şutul olandezului. Rapid a câştigat meciul cu 2-1 şi, cu 15 puncte, este a doua în clasament. Metaloglobus are doar un egal în şapte etape şi e penultima în Superligă, pe locul 15, cu un punct.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio (Moses Abbey 76), Caramalău, Pasagic, A. Sava – A. Irimia (D. Irimia 71), Bruno Carvalho, Sabater, Zakir (L. Liş 81) – Huiban (Ad. Sîrbu 81), Ely Fernandes (Ubbink 76). ANTRENOR: Mihai Teja

RAPID: Stolz – Braun (Paşcanu 83), D. Ciobotariu, Kramer, Borza – T. Christensen (Jambor 83), K. Keita – A. Dobre, Grameni (Hromada 65), Petrila (R. Pop 67) – Koljic (Baroan 65). ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Bruno Carvalho 60, D. Irimia 74 / Grameni 54, Stolz 90, D. Ciobotariu 90+1

Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Andrei Constantinescu

"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
"Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
Patronul Rapidului, Dan Șucu, și antrenorul Constantin Gâlcă au fost luați în colimator. Rapid poate profita de pe urma faptului că FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova evoluează în...
"Pe teren au jucat proștii cu îngâmfați. Se bucura Șucu de parcă a scăpat Genoa de la retrogradare."
"Pe teren au jucat proștii cu îngâmfați. Se bucura Șucu de parcă a scăpat Genoa de la retrogradare."
FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal. FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel...
#Rapid, #Superliga, #metaloglobus, #meci, #emotie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: "E o onoare imensa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali nici nu se gandeste sa-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul
  2. Performanță notabilă a unui român la Mondialul de la Otopeni. Locul ocupat în finală
  3. Surpriză mare în meciul dintre UTA și Unirea Slobozia: un gol marcat în minutul 90+2 a schimbat soarta jocului
  4. Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
  5. De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man
  6. A scris istorie pentru PSG și Tottenham, iar acum s-a transferat în Asia. Acum a aflat că are o boală gravă
  7. Prima victorie pentru Sepsi, în noul sezon din Liga 2. Covăsnenii atacă promovarea
  8. Trofeu important pentru Dinamo. „Câinii”, victorie fantastică în finală
  9. Au bătut palma! Ianis Hagi revine în orașul în care s-a născut. Salariu de 1 milion de euro
  10. Un arbitru român, la Campionatul Mondial din Qatar. Nu e Istvan Kovacs