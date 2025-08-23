Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Metaloglobus, în etapa a şaptea din Superligă.

Rapid a pus presiune pe poarta gazdelor încă din primele minute, iar Gavrilaş a respins la lovitura de cap a lui Koljic, în minutul 4. Giuleştenii au deschis scorul în minutul 16, prin Grameni, pentru ca după numai cinci minute Koljic să înscrie pentru 2-0 din pasa lui Christensen.

Gazdele au înscris în minutul 43, prin Ely Fernandes, din centrarea lui Andrei Sava, şi au revenit astfel în meci.

În partea secundă echipa lui Teja a ratat prin Ubbink, în minutul 79, când Stolz a respins şutul olandezului. Rapid a câştigat meciul cu 2-1 şi, cu 15 puncte, este a doua în clasament. Metaloglobus are doar un egal în şapte etape şi e penultima în Superligă, pe locul 15, cu un punct.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio (Moses Abbey 76), Caramalău, Pasagic, A. Sava – A. Irimia (D. Irimia 71), Bruno Carvalho, Sabater, Zakir (L. Liş 81) – Huiban (Ad. Sîrbu 81), Ely Fernandes (Ubbink 76). ANTRENOR: Mihai Teja

RAPID: Stolz – Braun (Paşcanu 83), D. Ciobotariu, Kramer, Borza – T. Christensen (Jambor 83), K. Keita – A. Dobre, Grameni (Hromada 65), Petrila (R. Pop 67) – Koljic (Baroan 65). ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Bruno Carvalho 60, D. Irimia 74 / Grameni 54, Stolz 90, D. Ciobotariu 90+1

Arbitri: Radu Petrescu - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Andrei Constantinescu

